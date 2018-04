TCE-PI realizará Seminário de Formação de Controladores Sociais

O Tribunal de Contas do Estado (TCE-PI), por meio da Escola de Gestão e Controle (EGC), realizará nos dias 9 e 10 de abril, em Valença, o XXXVIII Seminário de Formação de Controladores Oficiais e Ouvidoria Itinerante. O evento é destinado a prefeitos, vereadores, gestores, conselheiros municipais, contadores, servidores públicos e entidades da sociedade civil.

O Seminário será realizado no Campus do IFPI (Instituto Federal de Tecnologia) em Valença. A abertura ocorrerá às 8h00 de segunda-feira, com palestra do auditor de Controle Externo Alex Sertão, sobre Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), seguido de debate entre os participantes. Além da palestra, serão realizados minicursos na tarde de segunda e durante toda a terça-feira (10), sobre temas relativos à administração pública e às atividades do TCE-PI, como licitações e contratos, obras públicas e Sistemas Web.

O objetivo é qualificar os gestores para a boa gestão e capacitar e estimular os representantes da sociedade para denunciar fraudes em licitações, falhas em obras e serviços e outras irregularidades, contribuindo assim para o controle externo da administração pública. O seminário de Valença é o segundo a ser realizado este ano – o primeiro ocorreu em Piracuruca, em março.

A programação completa está no site do TCE-PI (www.tce.pi.gov.br).

Ascom