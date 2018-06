TCE-PI realiza Seminário de Formação em Simplício Mendes

O XL Seminário de Formação de Controladores Sociais e Ouvidoria Itinerante em Simplício Mendes será realizado durante os dias 08 e 09 de junho deste ano. A abertura acontece no auditório da Câmara de Vereadores do Município e os minicursos vão ser realizados no Núcleo de Educação Profissional Arnaldo Ferreira de Carvalho, localizado na Praça Dom Expedito Lopes, Centro da cidade.

O evento organizado pela Escola de Gestão de Contas está na quadragésima edição e vai contar com a participação de membros e convidados do Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI). Serão ofertadas palestras e minicursos em diferentes áreas. Os interessados podem conferir a programação e fazer inscrição no site do TCE-PI (www.tce.pi.gov.br).

Os minicursos vão ser aplicados por profissionais atuantes como Tiago Sá, Presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB-PI e Advogado Municipalista, que vai ministrar “Regras Eleitorais: O que muda para 2018” e Nayara Figueiredo de Negreiros, Advogada e Chefe de Gabinete do TCE-PI, que vai estar à frente do minicurso sobre a “Importância da Fiscalização do Tribunal de Contas nos Concursos Públicos”.

O coordenador do Seminário, Francisco Mendes Ferreira, explica que a iniciativa está se consolidando pelos municípios do Piauí e provocando maior interesse dos gestores municipais. “Hoje os municípios estão procurando o seminário, procurando capacitação. Então eu vejo que a coisa mudou e que o gestor está mais preocupado. O gestor está procurando o Tribunal para capacitar a sua equipe”, contou Francisco Ferreira.

A Escola de Gestão de Contas do TCE-PI dará continuidade à programação de seminários de capacitação para os gestores do interior do estado durante o segundo semestre.

Ascom