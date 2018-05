TCE-PI promove XXXIX Seminário de Formação de Controladores Sociais

O Tribunal de Contas do Estado (TCE-PI), por meio da Escola de Gestão e Controle (EGC), realiza nesta sexta-feira e sábado (4 e 5), em Angical (130 quilômetros ao sul de Teresina), o XXXIX Seminário de Formação de Controladores Oficiais e Ouvidoria Itinerante. A abertura do evento ocorreu na manhã desta sexta-feira, com palestra da conselheira Lílian Martins sobre “Fortalecimento do Controle e da Cidadania”.

Além de Lílian Martins, fizeram parte da mesa de honra o procurador de contas José Araújo Pinheiro Júnior, a prefeita de Angical, Maria Neta Santos, o presidente da Câmara Municipal, José Wilson Pereira, e o coordenador-executivo de seminários do TCE-PI, Francisco Mendes Ferreira, o Chiquinho, representando a direção da EGC-PI. Participam do evento prefeitos, vereadores, secretários e servidores municipais de Angical e cidades vizinhas.

Conselheiros municipais, representantes de sindicatos e entidades da sociedade civil, e profissionais liberais como advogados e contadores também estão entre os participantes do evento. O Seminário acontece no Campus do IFPI (Instituto Federal de Tecnologia) de Angical. Na abertura, a conselheira Lílian Martins disse que os seminários e minicursos realizados pelo TCE-PI são uma contribuição para a qualificação dos gestores e capacitação do cidadão para o controle social da administração pública.

“O TCE-PI está preocupado principalmente em qualificar os gestores para a boa gestão, para depois cobrar o cumprimento das normas legais na administração pública”, disse ela. Acrescentou ainda que a participação do cidadão também é fundamental para melhorar a gestão pública. A prefeita Neta Santos manifestou a gratidão ao TCE-PI pela realização do seminário no município e disse que os gestores precisam se atualizar e se informar constantemente sobre as mudanças na administração pública.

“Neste aspecto, o TCE-PI dá uma contribuição muito importante para nós, gestores, com a realização de eventos como este”, afirmou. A palestra de abertura foi seguida de debate entre os participantes e a conselheira Lílian, com mediação do procurador Pinheiro Júnior. Na tarde desta sexta-feira e manhã deste sábado serão realizados os minicursos, que abordam temas como licitações e contratos, administração tributária, nova sistemática do Sagres Folha, Licitações Web, prestação de contas e outros assuntos relativos à administração pública e às atividades do TCE-PI.

