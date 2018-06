Sistema de Inspeção é implantado no território de Entre Rios

O Secretario de Estado do Planejamento, Antonio Neto, esteve na manhã desta quinta-feira (21) no município de José de Freitas, onde participou de reunião para implantação das bases para a realização dos Serviços de Inspeção no Território Entre Rios. O evento aconteceu no auditório do campus do Instituto Federal do Piauí (IFPI) da cidade e é uma realização da Seplan em parceria com a prefeitura de José de Freitas. Estiveram presentes prefeitos, secretários e vereadores de cidades da região, além de representantes de conselhos territoriais e da sociedade civil organizada.

A Seplan tem realizado reuniões nos territórios para firmar parcerias e adesão ao termo de cooperação técnica para a implantação do Sistema de Inspeção Municipal e Territorial (SIM) nos 12 territórios do Desenvolvimento. Durante o evento de José de Freitas, foram tratados temas como Nivelamento Técnico, a Assinatura do Termo de Cooperação Técnica e aprovação do Plano de Trabalho da região.

O Serviço de Inspeção Municipal (SIM) regulamenta a prévia inspeção e fiscalização dos produtos de origem animal, destinados à comercialização no município. Sem o SIM, os municípios não podem vender o que produzem por não tem uma certificação ou inspeção. Com a implantação do Sim os agricultores familiares poderão vender até 100% da produção para as prefeituras, hospitais, quarteis e instituições públicas que mantem despesas com alimentação.

Ascom