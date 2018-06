Seplan realiza plenária no Território de Piauí - Itaueira

A Secretaria de Estado do Planejamento (Seplan) participou da Plenária Territorial Piauí-Itaueira, que aconteceu nesta quinta-feira (14), na cidade de São Miguel do Fidalgo. Os principais pontos de pauta foram: a implantação do Sistema de Inspeção Municipal e Territorial e o fortalecimento do conselho territorial.

O assessor técnico, Jairo Chagas Júnior e o agente de Desenvolvimento Territorial, Moisés Miranda, ambos da Semplan, coordenaram os trabalhos e apresentaram a necessidade de fortalecimento da política de territórios para o desenvolvimento da região.

O Serviço de Inspeção Municipal (SIM) regulamenta a prévia inspeção e fiscalização dos produtos de origem animal, destinados à comercialização no município.

Ascom