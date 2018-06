SDR realiza Oficina de Plano Operativo de 2018

Na sexta (15), a Secretaria do Desenvolvimento Rural (SDR), por meio do Crédito Fundiário, realizou a oficina do POA, Plano Operacional 2018, que tem como objetivo apresentar a situação do PNCF, Programa Nacional de Crédito Fundiário no Estado, apresentação das novas regras do programa e elaboração do Plano Operativo para 2018.

Participaram do encontro o diretor do DIP (Diretoria de Inclusão Produtiva), Francisco das Chagas Ribeiro (Chicão); o diretor do Crédito Fundiário, Antônio Reis de Araujo Costa; e equipes de técnicos da SDR, além de representantes de empresas de ATS, instituições bancárias, DFA, Fetag, FETRAF/FAF e associações.

O objetivo da Oficina é apresentar a situação atual do PCNF no Estado, as novas regras de funcionamento do programa e definição de metas e prioridades ara o ano de 2018. O diretor do Crédito Fundiário no Piauí, Antônio Reis, reafirmou a importância do nivelamento das novas regras do PNCF aos parceiros na execução do programa no Estado e a partir daí traçar as próximas ações para a continuidade da execução do programa.

A programação incluiu explanação da diretoria sobre as perspectivas atuais para a Reforma Agrária, apresentação do balanço do PCNF nos últimos 3 anos, com esclarecimentos das dúvidas dos participantes sobre as novas regras de funcionamento do Programa Nacional do Crédito Fundiário e definição de metas e prioridades para 2018.

O diretor adjunto do Crédito Fundiário, Antônio Farias, ressaltou as informações e discussões sobre acordo de execução das metas, com o planejamento para novas vistorias que deverão ser realizadas em 38 novas áreas, além da continuidade da supervisão dos projetos em andamento.

Além do nivelamento com as empresas de ATER e entidades e colaboradoras sobre as mudanças do fluxograma que darão continuidade ao programa. O diretor do DIP, Francisco das Chagas, também destacou a importância da explicação sobre o funcionamento do Sistema Nacional SREDE, onde são inseridas todas as propostas em tramitação, informações das propriedades, beneficiários e valores dos projetos para o acompanhamento pela SRA/MDA - Secretaria de Reordenamento Agrário em Brasília.

“Precisamos fazer nivelamento fazer com as entidades e cair em campo para fazer atendimento das novas famílias que queiram ingressar no PCNF e estamos com toda força, já temos recursos disponíveis do fundo de terras para contratação de novas propostas de aproximadamente paro o ano 2018 o Fundo de Terras Nacional dispões de aproximadamente R$ 780 milhões para os Estados aplicarem, oriundos dos recursos que já estavam sendo arrecadados e do que foi arrecadado nesta oportunidade de quitação de imóveis em todo o país, só no Piauí foram quase 9 mil famílias que devolveram através da quitação de seus imóveis no ano de 2017. O recurso volta para o fundo e garante assentamento de novas famílias”, informou ainda Antônio Reis

