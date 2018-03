SDR realiza oficina de planejamento 2018 para Progere II

A Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) vai realizar, nesta quarta-feira (28), uma oficina sobre o Plano Operativo Anual do Programa de Geração de Emprego e Renda no Meio Rural (Progere II), às 8h, na Universidade Estadual do Piauí (Uespi), campus Torquato Neto. O Progere II é executado pela SDR e co-financiado pelo Banco Mundial.

Durante o encontro, vai acontecer o planejamento 2018 com base na análise do que está previsto no acordo de empréstimo e ainda na checagem das demandas recebidas pelo programa. Também serão definidos quantos planos de investimento serão financiados e implantados e ainda quais ações de capacitação serão realizadas nas comunidades.

Devem participar do evento as equipes do Progere II (SDR), dos territórios Entre Rios, Cocais e Carnaubais, além da Seplan, como entidade líder e Cepro, que desenvolveu os estudos da linha de base e vai apresentar este marco zero do programa durante a oficina.

Progere II

Este programa tem como objetivo aumentar a renda dos pequenos produtores rurais em situação de pobreza mediante a concessão de incentivos financeiros de assistência técnica para a implantação de práticas agrícolas ambiental, social e economicamente sustentáveis. Visa ainda a inclusão destes produtores nos mercados de arranjos produtivos incluindo as etapas de produção, processamento e comercialização nas áreas da cajucultura, apicultura, ovinocaprinocultura, mandiocultura, horticultura familiar (quintais produtivos) e artesanato.

Ccom