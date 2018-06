SDR participa do 1º Seminário de Cajucultura do Nordeste

Foi realizado durante os dias 14 e 15 de junho, o 1° Seminário de Cajucultura do Nordeste, organizado pela Câmara dos Deputados, na cidade de Fortaleza, no Ceará.O encontro contou com com a participação do Piaui que levou uma comitiva formada por representantes Codevasf, Sincaju, SDR e Cajuespi.

O evento, que teve como principal objetivo discutir ações, perspectivas e a situação da Cajucultura nos estados do Piauí, Ceará, Rio grande do Norte, tem como meta tratar questões sobre o fundo de apoio à Cajucultura.

O superintendente da Agricultura Familiar, Antônio José Pereira, representou a SDR no evento e apresentou aos participantes a situação atual da atividade no Piauí. "Assim, podemos ver a importância de um evento como esse, com um universo muito grande de trocas de experiências entre os Estados que são referência na produção do caju e que ajuda a desenvolver a atividade no Nordeste cada vez mais", destacou o superintendente.

