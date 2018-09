SDR deu apoio a V Expopeixe em Itainópolis

O Diretor do DIP, diretoria de Inclusão produtiva da SDR, Francisco das Chagas Ribeiro( Chicão) representou a Secretária Patrícia Vasconcelos, durante a V Expopeixe realizada nos dias 07 e 08, na praça Engenheiro Domingos Sávio, em Itainópolis, com apoio da Prefeitura, do Sebrae e da Secretaria do desenvolvimento Rural por meio do Prorama Viva o Semiárido.

A Exposição reuniu 11 criadores do município, que ofereceram aos consumidores, produtos da feira da agricultura familiar, como macaxeira, feijão e abóbora e um cardápio variado de pratos feitos com o peixe mais produzido na região, o tambaqui, como bolinhos, costela, cremes e lasanha.

Segundo os representantes da Associação de Piscicultores de Itainópolis, organizadores do evento, foram consumidos durante a Expopeixe 400 kg de peixe e circularam na praça Engenheiro Domingos Sávio, aproximadamente 5000 pessoas, durante o dia fazendo compras na feira, experimentando a culinária diversificada durante o restante do diae se divertindo à noite, quando também foi oferecida aos convidados uma programação cultural, incluindo apresentações de banda gospel, bandas de forró e artistas locais.

Dona Rita de Cássia Santos, veio pela terceira vez com a família à Expopeixe “ adoramos os salgados, principalmente o peixe assado e a costelinha empanada” falou a autônoma.

O Tesoureiro da Associação de Produtores de Peixe de Itainópolis, Clemilson da Silva Monteiro, avalia que o evento têm sua grande importância porque além de divulgar a produção local, incentiva o associativismo e o empreendedorismo, já que á todo um envolvimento dos associados para a realização do evento, desde a criação dos peixes à elaboração do cardápio, produção dos pratos e a venda durante a eposição. “ a Expopeixe é um sucesso, a cada ano que passa as vendas melhoram e o público aumenta” afirmou Clemilson.

O diretor Francisco das Chagas, ressaltou o aumento na comercialização e no consumo da carne de peixe, com várias alternativas de pratos apresentados durante as últimas edições da Exposição “ As variadas alternativas de pratos feitos à base de peixe nas últimas edições da Expopeixe, tem contribuído para o aumento do consumo pela população da cidade e região, é bom para a economia local mas principalmente para a prevenção de doenças, e para preservação do meio ambiente já que o peixe de tanques e criatórios, tem maior cuidado no tempo de conservação e deve ser consumido fresco a que torna a alimentação ainda mais saudável” concluiu Chicão”

PVSA conclui curso de empreendedorismo para Juventude de Inhuma

Francisco das Chagas participou ainda no último sábado (08), no povoado de Forte em Inhuma, da celebração de encerramento do curso de Cooperativismo e Associativismo realizado pela SDR por meio do Programa Viva o Semiárido e pelo FIDA ( Fundo Interamericano de desenvolvimento Agrário), com o apoio da Setre ( Secretaria do trabalho e empreendedorismo e da FUNPAPI(Fundação de Proteção ao Meio Ambiente e Ecoturismo).

Participaram do curso 27 jovens da Associação da Comunidade voltado para o empreendedorismo “ Os jovens da comunidade rural, associados e que participam do projeto, de nível médio, técnico e superior, foram capacitados e preparados durante 1 semana, para desenvolver seus projetos, eles estão inclusive pleiteando recursos do PVSA para montar uma agroindústria para beneficiamento de frutas, o que já está sendo estudado pela equipe do governo do estado por meio da Secretaria do desenvolvimento Rural” concluiu Chicão.

Na próxima semana (11) terá início na Associação das Mulheres da localidade Jardim, no município de Ipiranga, outro curso realizado pela SDR destinado a jovens do campo na área do Empreendedorismo.

Ascom