Representantes do IICA e Semear visitam experiências do PVSA

A Secretaria de Desenvolvimento Rural do Piauí (SDR) recebeu nesta terça (17), uma delegação formada por representantes do Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA) e do Semear Internacional para visitar planos de investimento produtivo apoiados pelo projeto Viva o Semiárido (PVSA), que é co-financiado pelo Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA), uma agência das Nações Unidas (ONU). A equipe da Unidade Regional do PVSA do território Vale do Guaribas também esteve presente durante as visitas.

A equipe esteve em Itainópolis conhecendo a Associação de Mulheres Agricultoras de Itainópolis (AMAI); e em São João do Piauí, visitando o Assentamento Lisboa, onde algumas associações beneficiadas pelo PVSA fizeram uma apresentação para o grupo visitante explicando como desenvolvem seus trabalhos e os gargalos atuais nas fases de produção e comercialização.

De acordo com o representante do IICA no Brasil, Hernán Chiroboga, o objetivo destas visitas foi conversar com os beneficiários e autoridades locais para escutá-los sobre suas necessidades e seus pontos de vista. “Foi uma oportunidade de vermos como o IICA pode facilitar a cooperação técnica nestes planos. Em Brasília, sede do IICA no Brasil, o papel e a caneta são frios. Ouvindo-os, vendo o brilho nos seus olhos, dá para ver a realidade de cada um. Estamos organizando cursos de capacitação para jovens líderes, cursos à distância e também presenciais, além de intercâmbios técnicos”, antecipou Hernán Chiroboga.

Ele falou ainda de sua empolgação por ter visto resultados reais do PVSA e também pessoas empoderadas com possibilidade de crescimento. “Agricultura é muito importante para todos, pelo menos, três vezes ao dia. No assentamento Lisboa pudemos conversar com jovens e vimos que eles têm conhecimento técnico; sabem o que estão fazendo e têm o entusiasmo e a vontade de ficar no campo gerando emprego e conhecimento. Ficamos felizes por sermos apoiadores deste processo”, reforçou o representante do IICA no Brasil.

O destaque deste encontro foi a visita à Associação de Mulheres Agricultoras de Itainópolis (AMAI). A instituição é formada por 35 mulheres, chefes de família, que desenvolvem projeto de ovinocaprinocultura. O Governo do Piauí, juntamente com o FIDA, investiu R$ 280 mil neste plano de investimento produtivo para a construção de centros de manejo, aquisição de matrizes e reprodutores de ovinos e caprinos, implantação de pastagem, aquisição de kits de informática e de forrageira, além da contratação de assistência técnica para qualificar os produtores.

O diretor de inclusão produtiva da SDR, Francisco Ribeiro (Chicão), afirmou que foi possível ver o nível de desenvolvimento de outros cinco projetos apoiados pelo PVSA, em Itainópolis, como a Associação dos Piscicultores e as comunidades Serra dos Caboclos, Maxixe, Água Verde e Carnaíbas. “Todos estes com recursos aplicados e os resultados já podendo ser vistos, principalmente na área da piscicultura onde seus produtos já são comercializados. Na atividade de ovinocaprinocultura observamos que a alimentação melhorou bastante, também por conta do favorecimento com o regime das chuvas, neste ano”, enfatizou Chicão.

Nesta quarta (18), a equipe participou de uma reunião na SDR e, em seguida, foi recebida pelo governador Wellington Dias em uma visita de cortesia e de estreitamento das relações entre estado, IICA e Semear Internacional.

