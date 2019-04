Projeto Rondon realiza Operação João de Barro no Piauí

O Projeto Rondon, do Ministério da Defesa, promoverá mais uma operação no estado do Piauí. Denominada de João de Barro, a operação será realizada em julho de 2019 em 12 municípios do estado.

Na próxima segunda (08), será o lançamento oficial da Operação. O evento acontece no Palácio de Karnak, a partir das 10h, ocasião em que estarão presentes os gestores dos 12 municípios contemplados e suas respectivas comitivas.

O estado do Piauí já recebeu o Projeto Rondon em 2008, com as Operações Grão-Pará e Inverno; em 2011, com a Operação Zabelê; e em 2014, com a Operação Velho Monge. Em janeiro de 2019 também foi realizada a Operação Parnaíba.

Após a solenidade, professores coordenadores seguirão para os municípios onde as equipes de suas Instituições de Ensino Superior (IES) atuarão.



A Operação

A Operação “João de Barro” ocorrerá de 12 a 28 de julho, levando mais de 500 rondonistas para atuarem no Piauí, dentre professores e alunos universitários oriundos de diversas Instituições de Ensino Superior. Os grupos vão desenvolver ações que tragam benefícios permanentes para as comunidades, principalmente as relacionadas com a melhoria do bem-estar social e a capacitação da gestão pública.

Ainda participarão da Operação duas equipes de Comunicação Social. Uma será da Universidade de Brasília (UNB) e a outra da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC/PR), com o objetivo de realizar a cobertura jornalística e a produção de conteúdo para as mídias sociais do Projeto Rondon e de parceiros, dando maior visibilidade às ações sociais realizadas pelos rondonistas e divulgando o Projeto Rondon como ferramenta de fomento do desenvolvimento sustentável.

