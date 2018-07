Projeto qualifica Profissionais da Área Turística no PI

Um novo projeto está levando uma série de aprendizado, atualização e profissionalização no trato do turismo de alguns municípios do Piauí. Com apoio do Governo do Estado do Piauí e da Secretaria de Estado de Turismo – Setur, o evento começou no último na última segunda-feira (25) e se estende até o próximo dia 04 de julho. Os municípios contemplados são Palmeirais, Barras, Cajueiro da Praia, Luís Correia, Parnaíba e terminará no município de Campo Maior. Palmeirais, Barras e Cajueiro da Praia já receberam o projeto, em forma de cursos e dinâmicas com profissionais gabaritados na área de administração, comunicação.

Segundo os organizadores do Instituto Rio Piracuruca, que coordena todo o projeto, o público alvo do projeto nos municípios é formado por profissionais que atuam direta ou indiretamente na área de comércio, hotelaria, alimentação, lazer, cultura, turismo, dentre outras atividades, empresários, gerentes e colaboradores do ramo de turismo, além de estudantes de cursos ligados a turismo. O projeto conta com duas palestras sobre gestão de conflitos, que é ministrada pelo Prof. Dr. do IFPI Reinado Lopes e palestra de motivação e relação interpessoal com Coach, ministrada por José Portela. O evento tem ainda dinâmicas e oficinas práticas e é encerrado com show de humor com o Grupo 4 em 1 e coquetel de encerramento. Ao térmico de cada curso os participantes recebem certificados e sorteio de camisas do evento.

Nesta sexta-feira, o projeto contempla todo o público citado do município de Luís Correia; no sábado (30), será a vez de Parnaíba e no dia 04 de julho, o projeto será encerrado em Campo Maior. Para o Governo do Estado, quanto mais preparados e mais conscientes da importância do receptivo e da qualidade de produtos e serviços ofertados, mais vantagens e retorno os comerciantes e empresários, bem como os municípios terão em troca, movimentando a economia local e garantindo a satisfação de quem utiliza o trade turístico do Estado do Piauí.

Ascom