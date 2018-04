Piauí terá dois representantes em evento rural em Moçambique

O Piauí, através do projeto Viva o Semiárido, executado pela Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) e co-financiado pelo Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA), vai enviar dois representantes para participar do Encontro Global de Talentos Rurais que ocorrerá no período de 23 a 25 deste mês, em Xai-Xai, Moçambique (África).

O evento visa promover uma troca de saberes, onde serão abordados casos e experiências relevantes de inclusão de talentos rurais nos sistemas de assessoria e assistência técnica rural, públicos e privados. Vai acontecer análise de abordagens de modelos e de ferramentas que possam ser, eventualmente, replicados entre as partes interessadas. Quem participa são talentos renomados de diversos continentes e que lideram processos de mudança, com impactos positivos nos territórios em que vivem.

Neste contexto, o evento ofertou 100 vagas para participantes de 12 países localizados na América Latina, África Central e Ocidental, África Oriental e do Sul, além da Ásia e Pacífico. Do total de vagas, quatro foram destinadas aos seis projetos apoiados pelo FIDA, no Brasil. Das quatro vagas para o Brasil, duas foram ocupadas pelos piauienses Joaquim Ribeiro Magalhães, coordenador de projetos do PVSA do Território Vale do Sambito, e Marcília Rodrigues de Sousa (Chitara), do quilombo Saco do Curtume, em São João do Piauí.

Chitara tem 26 anos e seus pais são beneficiários do projeto Viva o Semiárido. “Trabalho com a formação da juventude rural no âmbito da sustentabilidade, mostrando que não precisam sair de seus quilombos para ter uma melhor condição de vida. Na comunidade temos um projeto de mandiocultura e uma casa de farinha sendo feita com o apoio do PVSA. Pretendemos fazer o beneficiamento desta polpa produzindo farinha e a distribuição para outros locais. Vamos a Moçambique mostrar o que temos de talento rural na nossa comunidade”, ressaltou a quilombola.

A “formadora de jovens” falou ainda sobre sua felicidade em receber este convite, mas principalmente, por se ver como contribuidora perante os produtores. “Isso mostra que estamos no caminho certo. Que é um meio de sustentabilidade próprio”.

Para o diretor de inclusão produtiva da SDR, Francisco Ribeiro (Chicão), a conquista destas duas vagas é o reconhecimento do trabalho que está sendo feito, no Piauí. “Este reconhecimento também pode ser visto com a quantidade, cada vez maior, de missões recebidas no Piauí relacionadas ao Fida e à Organização das Nações Unidas (ONU), a exemplo do Intercâmbio Brasil – Moçambique; de uma nova missão da ONU, que acontece neste mês; um curso internacional para juventude a ser ministrado pelo Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA); e também vamos sediar II Encontro de Jovens do Semiárido, em julho, na cidade de Picos”, enfatizou Chicão.

O Encontro Global de Talentos Rurais está sendo promovido pelo Projeto de Desenvolvimento de Cadeias de Valor nos Corredores de Maputo e Limpopo (Prosul) e pelo Estatuto Orgânico do Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar, em parceria com o FIDA e a Corporação de Treinamento Regional em Desenvolvimento Rural (PROCASUR). No Brasil, o Semear Internacional promoveu a ida dos quatro participantes por meio do seu Plano de Trabalho, que tem em suas ações o componente de cooperação com o PROCASUR.

Ascom