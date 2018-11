Piauí se despede de médicos cubanos

Com 202 médicos cubanos pelo Programa Mais Médicos, o Piauí inicia, nesta sexta-feira (23), a despedida de 31 profissionais que atuavam em 26 municípios. Pelo calendário, os cubanos, que atuam em 101 municípios, devem deixar o país até o dia 3 de dezembro.

Logo mais, às 9h, no aeroporto Petrônio Portela, 30 profissionais embarcam para São Paulo. Uma médica já viajou essa madrugada. Deixam o Piauí, os profissionais que atuavam nos municípios de São José do Divino, Alagoinha, Eliseu Martins, Joca Marques, Esperantina, Milton Brandão, Caraúbas do Piauí, Barras, Santa Rosa do Piauí, Avelino Lopes, Anísio de Abreu, São Raimundo Nonato, Corrente, São João do Piauí, Massapé do Piauí, Luzilândia, Campo Maior, Monte Alegre do Piauí, Ribeiro Gonçalves, Jaicós, Redenção do Gurgueia, Matias Olímpio, Pio IX, Betânia do Piauí, Bertolínia, Francinópolis

Com a saída dos médicos cubanos, nove municípios ficarão sem atendimento na Atenção Básica, já que as unidades de saúde tinham somente aqueles profissionais. São os municípios de Antônio Almeida, Barreiras do Piauí, Guaribas, João Costa, Morro Cabeça no Tempo, Pavussu, São Gonçalo do Gurgueia, São Luís do Piauí e Tamboril.