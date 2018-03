Mutuários de Luzilândia e Porto recebem ação de regularização

A Empresa de Gestão de Recursos do Piauí (Emgerpi) leva, nesta quinta-feira (22), atendimento itinerante do Programa Minha Casa Legal à cidade de Porto, tendo como objetivo regularizar 92 imóveis do conjunto José Julio Costa. Na sexta-feira (23), o escritório itinerante do Minha Casa Legal será instalado no município de Luzilândia, para orientar os 300 mutuários, que residem nos conjuntos: Raimundo Marques e José Martins Filho.

O atendimento na cidade de Porto acontecerá das 7h30 às 17h, na Unidade Escolar Otávio Falcão, localizada na Praça Oceanira Bastos, s/n, Centro de Porto. Já os mutuários do município de Luzilândia serão atendidos na Unidade Escolar João de Assis Marques, localizada na Av. João Batista Pinto, s/n, centro de Luzilândia, das 7h30 às 17h.

Os serviços itinerantes do Programa Minha Casa Legal visa promover a regularização fundiária e financeira urbana das unidades habitacionais construídas, nestas duas cidades, pela extinta Companhia de Habitação do Piauí (Cohab).

No balcão de atendimento do Programa Minha Casa Legal, todos esses mutuários poderão receber as informações necessárias para resolver pendências nos contratos habitacionais e saber como devem proceder para receber os títulos de propriedades das suas casas.

Descontos para mutuários

Os descontos ofertados pelo programa também está entre os objetivos das ações itinerante, que a Emgerpi realizada em várias cidades do interior do Estado.

Por meio da lei de parcelamento do Programa Minha Casa Legal, os mutuários da extinta Cohab, Bep e Iapep contam com descontos de 20%, 30%, 40% ou de até 90%, sobre juros e multas.

