Municípios são beneficiados com Plano Municipal de Saneamento Básico

Aconteceu, na manhã desta quinta-feira (22), em Palácio de Karnak, a solenidade de entrega do 1º Lote do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) aos municípios piauienses. A ação está sendo realizada pela Secretaria das Cidades (SECID) em parceria com o Governo Federal, através do Ministério das Cidades e Fundação Nacional de Saúde (FUNASA).

O PMSB é o principal instrumento da Política Municipal de Saneamento Básico instituído por Lei Federal, e desde 2015 o projeto vem sendo executado.

O governador Wellington Dias participou da solenidade e comemorou. “Estamos entregando a primeira parte desse plano tão importante para o Piauí. Nosso objetivo é chegar a todos os municípios. É uma política que vem, inclusive, para melhorar a saúde do Estado”, disse.

Nesse primeiro momento serão beneficiadas 25 cidades: Landri Sales, Boa Hora, Brejo do Piauí, Campo Largo do Piauí, Caxingó, Eliseu Martins, Flores do Piauí, Itaueira, Jerumenha, Joaquim Pires, Joca Marques, Madeiro, Manoel Emídio, Murici dos Portelas, Nazaré do Piauí, Paes Landim, Pajeú do Piauí, Porto Alegre do Piauí, São Francisco do Piauí, São João da Fronteira, São João do Arraial, São José do Peixe e Tanque do Piauí.