Municípios do Piauí serão beneficiados com 477 casas na zona rural

Equipe técnica da Agência de Desenvolvimento Habitacional do Estado (ADH) se reuniu, na segunda-feira (5), com lideranças comunitárias para discutir a portaria 163, publicada no Diário Oficial da União, no dia 27 de fevereiro de 2018. A portaria autoriza a construção de 477 casas na zona rural do Piauí. As casas serão construídas pela ADH por meio do Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR). Todos os cadastros dos beneficiários já estão prontos. No momento, a ADH trabalha a parte de Engenharia, Serviço Social e operacional dos projetos.

Foram contemplados os municípios de Agricolândia, Barras, Joaquim Pires, Miguel Alves, Teresina (Cerâmica Cil, Baixão, Mundo Novo e Lagoa de Dentro) e União. “Tínhamos a necessidade da autorização da construção dessas casas por parte do governo federal. Depois da portaria, estamos trabalhando contra o tempo para garantir, o mais rápido possível, o início das obras dessas tão sonhadas moradias dignas”, afirma a diretora-geral da ADH, Gilvana Gayoso.

Para o agricultor José Valério dos Santos, são 10 anos de espera por uma casa de qualidade, do programa de habitação rural. “O maior bem de uma família é uma moradia. Só agora nessa administração, estamos vendo o projeto sair de papel”, declara Valério.

Outro que foi contemplado com uma casa é o senhor Manoel Pereira da Silva, do povoado Lagoa de Dentro. “A única coisa que posso dizer, é que estou muito feliz. Não vejo a hora de morar em uma casa de tijolo”, declara, feliz da vida, o trabalhador do campo.

Para o líder comunitário Mariano Pereira de Sousa, do município de Joaquim Pires, beneficiar 50 famílias com uma moradia digna é um presente valioso para o seu município. “As famílias contempladas são todas extremamente carentes, vivem em casa de taipa. Então, agora é só alegria”, disse Mariano.

Até a próxima sexta-feira (9), todos os beneficiários deverão ter entregues a documentação exigida pela Caixa Econômica Federal. Os técnicos da ADH estão agilizando os atendimentos para cumprir com todos os prazo estabelecidos pela Caixa.

