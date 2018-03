Municípios do Médio Parnaíba recebem polos da UAPI

O ensino superior logo será realidade em mais quatro municípios do Médio Parnaíba. O Governo do Piauí, através da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), inaugurou nesta sexta-feira (09) reformas de escolas que receberão cursos superiores pela Universidade Aberta do Piauí (UAPI).

A agenda do governador Wellington Dias e da secretária Rejane Dias iniciou bem cedo no município de Barro Duro onde foi inaugurado o polo da UAPI, que ofertará o curso superior de Administração. A sociedade local também comemorou a ampliação da oferta dos cursos técnicos. Em São Miguel da Baixa Grande também foi instalado o polo da UAPI com o curso superior de Administração e a ampliação da oferta de cursos técnicos, além da climatização da escola e a autorização para reforma da U.E Ritinha Moura.

“A chegada de um curso superior em um município transforma toda uma sociedade, pois além de garantir a qualificação de profissionais que o mercado espera, garante o acesso principalmente ao mais carente, que não pode se deslocar para os grandes centros em busca de um curso universitário”, observa Rejane Dias.

A Seduc também inaugurou as obras de reforma da Unidade Escolar Saturnino Moura e entregou à população da cidade São Félix. A escola recebeu melhorias na infraestrutura, passando por reforma geral das salas de aula, do setor administrativo, banheiros, instalação de piso, revestimento, cobertura, forro, esquadrias, instalações elétricas, sanitárias, hidráulicas, pintura geral, refeitório e biblioteca. Com recursos próprios a Seduc investiu R$ 646.274,39 para a execução da obra.

Raiama Jordelia, aluna da 2ª série do Ensino Médio, agradeceu a estrutura nova da escola em que estuda. “Vai ser uma nova oportunidade para os alunos se interessarem mais a estudar. Novos livros estrutura diferente, dá mais perspectiva e aumenta o interesse”, afirma.

Em Santa Cruz dos Milagres, a Seduc entregou uma escola totalmente reformada. A Unidade Escolar Eustáquio Portela passou por melhorias e ampliação da estrutura física, ganhou uma subestação de energia de 75 KVA e adequações elétricas para a climatização das salas de aula.

A obra foi realizada com recursos próprios e FUNDEB, na ordem de R$ 835.270,71 e garantiu a ainda a pintura geral da escola com instalação de forro e revestimento cerâmico nas salas de aula e passeios, ampliação do refeitório, laboratório de informática, biblioteca, salas de aula e banheiro para pessoa com deficiência. Nela funcionarão a UAPI e mais cursos técnicos.

“Toda essa região do Médio Parnaíba está sendo contemplada com importantes ações na área da educação, com destaque especial ao ensino superior e mais cursos técnicos para a população”, completa Rejane Dias.

Ccom