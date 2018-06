Mirante do Gritador é o atrativo mais visitado durante o Festival de Inverno

A cidade de Pedro II é cercada de belezas naturais, entre elas, uma das vistas mais lindas do Piauí, o Morro do Gritador. O Mirante do Gritador recebe cerca de 80% dos turistas que se deslocam de suas cidades para apreciar o Festival de Inverno da cidade Imperial, que além de suas riquezas naturais, reúne música, arte e boa gastronomia.

Situado a uma altura de 729 metros do nível médio do mar, oferece uma visão magnífica dos vales. Diz-se que se ao atirar um chapéu em seu desfiladeiro, este mesmo retorna com a força do vento. Desde o ano passado, o Governo do Estado, por meio da Setur, instalou no Mirante placas de sinalização e servem como cenário para fotografias e lembranças.

As turistas Gabriele Cardoso e Natasha Cardoso, de Teresina, vieram juntas para apreciar o Festival e aproveitaram para conhecer o Mirante. “Estou encantada, a vista é linda e a vontade que dar é de ficar aqui contemplando e agradecendo por ter essa riqueza em nosso Estado”, disse a biomédica.

O Mirante do Gritador tem um fluxo maior nos finais de semana, sendo o domingo o dia que mais recebe visitação dos turistas. Para a secretária Municipal de Turismo, Rejanete Campelo, o Festival é um evento promissor para a cidade. “Todos os nossos atrativos são visitados, mas o morro do Gritador é o mais procurado, e isso é ótimo já que além de tornar nosso município reconhecido, também traz benefícios para nossa economia”, frisa a gestora.

O secretário de Estado do Turismo, Bruno Correia Lima, ressalta ainda a importância de conhecer os demais atrativos da região. “Pedro II é nossa riqueza, além das Opalas, temos atrativos com grandes memórias que vale muito conhecer. Entre eles o Centro Histórico, os sítios arqueológicos, Museu da Roça, Sítio Buritizinho e o próprio Mirante”, reforça o gestor, acrescentando ainda que existe uma grande facilidade com relação ao acesso já que a estrada é pavimentada e possui infraestrutura adequada.

No sábado (2), o Mirante foi palco do VI Desafio Serra dos Matões 2018, um evento esportivo faz parte da programação do Festival, tem um percurso de 21km passando pelas mais belas paisagens serranas da Terra da Opala.

Ccom