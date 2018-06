MDS participa do Encontro Estadual do Programa Criança Feliz no Piauí

A Secretaria de Estado da Assistência Social e Cidadania (Sasc), por meio da Diretoria da Unidade de Gestão do Suas (Dugsuas), iniciou, nesta terça-feira (19), o I Encontro Estadual Intersetorial do Programa Criança Feliz Piauí. O evento será realizado até esta quarta-feira (20), no auditório do Cardinalle Buffet, e terá a participação de representantes dos 191 municípios piauienses que aderiram ao programa.

Na ocasião, estiveram presentes a diretora do DugSuas, Rosângela Sousa; os assessores do Programa Criança Feliz pelo Ministério do Desenvolvimento Social, Maurício Azeredo e Ivania Ghesti; representando a Secretaria de Estado da Saúde do Piauí (Sesapi), Cassandra Muniz; representando a Secretaria de Estado da Educação (Seduc), Anabela Freitas; diretoria de Direitos Humanos da Sasc, Plácido Saraiva; representando a Secretaria de Estado para Inclusão da Pessoa com Deficiência (Seid), Cleonice Carvalho; o prefeito de Nossa Senhora dos Remédios, Manoel Lázaro; a secretária Municipal de Assistência Social de Lagoinha do Piauí, Ana Clara Soares.

Durante o encontro, será realizada oficina colaborativa envolvendo os principais atores do Programa Criança Feliz. O objetivo é identificar e sugerir estratégias de intersetorialidade, com foco nas ações voltadas para o desenvolvimento integral de crianças na primeira infância e no fortalecimento do próprio programa no estado. A programação inclui, ainda, palestras, debates, apresentação de casos concretos e grupos de trabalho.

Para a diretora do DugSuas, esse evento vem para somar e multiplicar o conhecimento de todos. “Gostaria mesmo de agradecer a todos que estão presentes aqui. Fiquem sabendo que fizemos tudo com muito carinho e cuidado para que vocês possam aprender cada vez mais e levar para a realidade de vocês melhorias voltadas para o nosso programa. Hoje somos referencia e isso é o que nos motiva para continuar crescendo e melhorando cada vez mais”, pontua Rosângela Sousa.

O Programa Criança Feliz atende 18.969 crianças e 3.206 mulheres gestantes.

Ascom