Hospitais de Barras e Esperantina recebem equipamentos pelo Renova Saúde

A vice-governadora Margarete Coelho e o secretário de Estado da Saúde, Florentino Neto, entregaram neste sábado (10), mais de meio milhão em investimentos pelo Programa Renova Saúde. Foram contemplados o Hospital Estadual Dr. Julio Hartman de Esperantina e o Hospital Regional Leônidas Melo na cidade de Barras.

“O Renova Saúde é um programa que está nos permitindo renovar os equipamentos dos hospitais do nosso Estado. Estamos investindo cada vez mais em estrutura para atender melhor nossa população”, comenta Florentino Neto.

Para Esperantina, os R$ 380 mil, destinados pela senadora Regina Souza, serão aplicados para a conclusão de uma segunda sala do centro cirúrgico do hospital, já os R$ 150 mil reais, da emenda do senador Elmano Ferrer, serão investidos no hospital de Barras, reforçando o setor de obstetrícia e maternidade do hospital.

“Nosso povo precisa e merece tais investimentos na Saúde, e quando se tem uma equipe técnica comprometida e bem treinada, superamos os desafios, temos um avanço ainda maior para estruturar nossos hospitais e ofertar melhor serviços”, comenta a vice-governadora.

Para o hospital de Esperantina foram entregues incubadora de transporte neonatal, aparelho de anestesia, cama hospitalar tipo fawler, elétrica, cardiotocógrafo, desfibrilador convencional, foco cirúrgico de teto e mesa cirúrgica elétrica. Barras recebeu berço aquecido calor irradiante, desfibrilador convencional, eletrocardiógrafo, foco cirúrgico de teto, foco refletor ambulatorial, monitor multiparâmetro e mesa cirúrgica elétrica. Os investimentos são de recursos do Tesouro Estadual e emendas dos senadores Regina Sousa e Elmano Ferrer.

Além dos equipamentos hospitalares, o secretário de Estado da Saúde entregou duas ambulâncias de suporte básico para transporte de pacientes, uma destinada para o município de São José do Divino, entregue na solenidade de Esperantina e outra para o hospital de Barras.

Com mais de R$ 12 milhões investidos em sua primeira etapa, a ação vai equipar os hospitais públicos do interior com instrumentos de ponta, facilitando o acesso a cirurgias mais modernas.

Segundo Vilma Amorim, prefeita de Esperantina, os novos equipamentos irão melhorar ainda mais a qualidade de todos os serviços que forem prestados no Hospital. “O Júlio Hatman é referência para a região na área da maternidade, ortopedia e cirurgias de catarata e esses equipamentos só vêm a somar na qualidade de vida das pessoas”, comenta.

O secretário de Estado da Saúde elogiou a equipe de profissionais e enfatiza que o Hospital de Esperantina é referência estadual em cirurgias de catarata. Para Barras, Florentino Neto assegura que virão mais equipamentos pelo Programa.

Florentino Neto também comentou que o Mutirão de Cirurgias pediátricas estará nos hospitais de Esperantina e Barras atendendo as crianças das regiões.

Ascom