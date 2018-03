Homenagens marcam os 195 anos da Batalha do Jenipapo

O governador Wellington Dias participou da solenidade cívico-militar em alusão aos 195 anos da Batalha do Jenipapo, nessa terça-feira (13), em Campo Maior. O evento que foi realizado no fim da tarde, no Monumento Heróis do Jenipapo, contou com o tradicional desfile militar, a apresentação da peça teatral "A Batalha do Jenipapo", outorga da Ordem Estadual do Mérito Renascença do Piauí e outorga da Medalha "Heróis do Jenipapo".

Wellington ressaltou a bravura dos homens e mulheres que lutaram na Batalha do Jenipapo, em 13 de março de 1823. "O que aconteceu aqui durante muito tempo foi esquecido até por historiadores que não ensinavam sobre esse momento tão importante para o Brasil. Todos os anos fazemos essas comemorações, porque é nossa história de bravura, e que muito contribuiu para a consolidação do território nacional. Esse ato de bravura dos nossos heróis nos mostra que nós venceremos esse momento de crise, assim como eles venceram", disse Dias.

A solenidade teve início com o desfile militar e logo depois todos os olhares se voltaram para o espetáculo que retrata a Batalha do Jenipapo - ato que marcou a luta do Piauí pela Independência do Brasil. Mais de 100 atores e cantores participaram do musical, que tem direção de Franklin Pires e texto de Bernardo Aurélio. A peça foi apresentada no Monumento Heróis do Jenipapo.

O prefeito de Campo Maior, Ribinha, afirmou que é um orgulho ser desta terra, em que agricultores que se levantaram contra as tropas de Fidié e lutaram pela Independência do Brasil. "Campo Maior tem essa marca, que é a bravura de homens e mulheres corajosos porque somos descendentes de um povo que lutou com as suas condições e contra uma tropa bem superior. Por isso, hoje, nós fazemos essa série de comemorações porque essa batalha merece ser discutida e conhecida. Ela é importante não só para o Piauí, mas para todo o Brasil", comenta o gestor.

A programação foi encerrada com a outorga da Ordem Estadual Mérito Renascença do Piauí, feita pelo Governo do Estado. Nas categorias Cavaleiro, Oficial e Comendador, 50 personalidades que atuam para o desenvolvimento do Piauí foram condecoradas por Wellington Dias com a maior comenda do Estado. Na ocasião, a prefeitura municipal também fez a entrega da Medalha Heróis do Jenipapo que contemplou 34 personalidades.

Alzenir Porto, presidente da Junta Comercial, foi uma das condecoradas com a honraria do Mérito Renascença. "Me sinto muito honrada em receber uma medalha tão honrosa como é a Ordem do Mérito Renascença. Sou só agradecimento, pois eu não sou piauiense, mas o Piauí me recebeu com um enorme carinho e essa medalha veio para consagrar", disse a gestora.

As comemorações iniciaram ao meio dia com missa em Ação de Graças, na Catedral de Santo Antônio e, posteriormente, às 14h, foi realizado um culto em Ação de Graças, na Primeira Igreja Batista de Campo Maior.

Veja os homenageadoscom o Mérito Renascença e Heróis do Jenipapo.

Ccom