Governo retoma obra de duplicação da PI-112

A obra de duplicação da PI-112 foi retomada nesta semana. Com 55% concluída, que correspondem aos bueiros necessários para o escoamento de água fluvial, a obra segue para o asfaltamento em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ).

Serão duas pistas de rolamento, com três faixas de tráfego cada. “No local, serão implantados, ainda, um canteiro central e calçadas nas duas laterais para os transeuntes”, disse Raimundo Luz, topógrafo da obra.

Com 2 quilômetros de extensão, a duplicação da PI-112, que começa no final da Avenida Presidente Kennedy, ligará a saída de Teresina rumo à rota das águas, no litoral Piauiense. “Esta é, sem duvida, uma obra bastante aguardada, já que o tráfego de carros é bem intenso, principalmente para quem mora em União e trabalha na capital”, afirmou Matias Sales, engenheiro do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-PI).

A obra financiada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) será concluída em agosto deste ano e custará R$ 3.799.239,95.

Ascom