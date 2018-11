Governo investe na construção de casas em seis municípios

A Agência de Desenvolvimento Habitacional (ADH) iniciou esta semana a construção de mais 145 unidades habitacionais na zona rural de municípios do Piauí. As casas são do Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR) e estão localizadas nas cidades de Agricolândia (12 casas), Barras (31), Joaquim Pires (18), União (62 unidades) - divididas em 02 projetos, Lagoa de Dentro (08), Chapadinha (08) e Assentamento Flora Isabel (06), os dois últimos projetos estão localizados na zona rural de Teresina.

A diretora-geral da ADH, Gilvana Gayoso, destacou os investimentos que estão sendo feitos nessas obras de habitação rural. “Hoje, está sendo feito um investimento na ordem de R$ 4.959,000, ou seja, quase 5 milhões na construção de casas na zona rural. São obras necessárias porque as famílias beneficiadas estão vivendo em moradias precárias”, declara a gestora. Os recursos são oriundos do Orçamento Geral da União (OGU).

Segundo Gilvana Gayoso, o objetivo da ADH é oferecer moradia digna para as famílias piauienses, “Não é apenas a construção de casas, estamos também promovendo a geração de emprego, com a contratação - pela empresa responsável pela obra - dos trabalhadores nos próprios municípios beneficiados”, ressaltou a diretora.

A ADH e a Caixa Econômica Federal promoveram a assinatura dos contratos do PNHR no primeiro semestre de 2018, o programa é voltado exclusivamente para trabalhadores rurais e pequenos agricultores rurais.

