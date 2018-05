Governo inicia vacinação contra febre aftosa

Durante todo o mês de maio, a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Piauí (Adapi) coordena mais uma etapa da Vacinação Contra a Febre Aftosa. Até o dia 31 deste mês, espera-se que todo o rebanho bovídeo do estado, incluindo bovinos e bubalinos, seja vacinado. Também ao longo desse período, e com limite até 15 de junho, os criadores deverão procurar o escritório da instituição mais próximo para realizar a certificação da vacinação.

"É importante frisar que nessa etapa todos os bovinos e bubalinos, independente de idade, devem ser vacinados. Houve uma mudança na estratégia de vacinação, mas apenas na etapa referente a novembro. É bom que continuemos obtendo bons índices, superiores a 90%, que é a meta estabelecida pelo Mapa e pela Adapi", afirmou o gerente de Defesa Animal, Idilio Moura, que destacou o papel fundamental que têm todos os criadores piauienses, pois são eles os principais personagens na manutenção dos bons resultados conquistados pelo Piauí.

Desde a fundação da Adapi, no ano de 2006, foram vários os avanços na sanidade animal piauiense, como a saída do status de risco desconhecido e a certificação pela Organização Mundial de Saúde Animal (OIE). Agora, o estado se encaminha para a classificação de Área Livre de Febre Aftosa Sem Vacinação, prevista para acontecer no ano de 2020, de acordo com o novo cronograma estratégico do Programa Nacional de Febre Aftosa (Pnefa). Resultados que destacam a eficiente parceria já consolidada entre o corpo da agência e a sociedade piauiense.

Orientações para uma melhor vacinação

Compre as vacinas somente em lojas cadastradas pela Adapi;

Verifique se as vacinas estão em refrigeração (temperaturas entre 2°C a 8°C);

Para transportá-las, use caixas térmicas (isopor), coloque três partes de gelo para uma vacina e lacre com fitas em volta do depósito;

Mantenha a vacina no gelo até o momento da aplicação;

Ao usar a pistola de vacinação: desmonte, lave com água e sabão e ferva por no mínimo 10 minutos;

Separe os animais e escolha a hora mais fresca do dia para realizar a vacinação;

Durante a vacinação, mantenha a seringa ou a pistola de vacinação na caixa térmica;

Utilize agulhas novas, adequadas e limpas com tamanhos 15x15, 15x18 ou 20x20;

A higiene e a limpeza são fundamentais para uma boa vacinação e evita o surgimento de abscessos;

Agite o frasco antes de usar e aplique a dosagem certa em todos os animais: 5ml;

O local correto de aplicação é a tábua do pescoço, podendo ser no músculo ou embaixo da pele;

Faça uma boa contenção dos animais e aplique a vacina com calma.



Aproveite a ocasião e também vacine contra a Brucelose

A Adapi ainda orienta aos criadores que aproveitem a concentração dos animais no período da campanha para já vacinar as bezerras, que têm entre 3 e 8 meses de idade, contra a brucelose. Tendo em vista que é´uma vacinação também obrigatória e, dessa forma, gastos e estresse posteriores podem ser evitados - tanto para os animais quanto para os produtores.

Ascom