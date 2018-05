Governo inaugura sistema de abastecimento no município de Alegrete

Para solucionar o problema de abastecimento em Alegrete, o Governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Defesa Civil (Sedec), inaugurou na cidade, na tarde desta sexta (27), um sistema de abastecimento capaz de atender, com aproximadamente 30 mil litros de água tratada por hora, cerca de 4 mil pessoas em toda a zona urbana.

O sistema implantado pela Sedec é composto por uma Estação de Tratamento de Água (ETA) compacta de dupla filtração pré-fabricada, com leito de secagem, casa de química, sistema de drenagem e sistema de recirculação, além de uma adutora de 2.2 quilómetros de extensão, que vai levar água do açude Alegrete Velho até o reservatório existente na sede do município, com capacidade para armazenar 100 mil litros de água.

De acordo com o secretário da Defesa Civil, Raimundo Coelho, a obra tem uma importância muito grande para Alegrete, além de ser a opção mais viável para resolver o problema de abastecimento no município, que há anos sofria com a crise hídrica.

"O sistema implantado é capaz de abastecer toda a área urbana da cidade. Interligar o açude Alegrete Velho, através de uma adutora, a um reservatório de 100 mil litros, foi a solução que encontramos para resolver o problema, já que o grande teor de sal na água subterrânea encontrada no município deixa a perfuração de poços praticamente inviável. Essa é mais uma ação do Governo do Estado, por meio da Defesa Civil, para garantir que a população de todo o Piauí tenha acesso a água potável", destacou o secretário.

Ccom