Governo do Piauí garante apoio ao Canion Fest Poti

O Governo do Piauí será novamente parceiro do Canion Fest Poti, em Castelo do Piauí. Principal organizador do evento, o prefeito de Castelo do Piauí, Magno Soares, esteve, nessa quinta-feira (10), no Palácio de Karnak, ajustando detalhes do evento com o governador Wellington Dias. A edição 2018 será em julho e é a segunda no novo formato que privilegia os atrativos naturais da região, estimulando o ecoturismo.

Além de chamar a atenção do Piauí e de outros estados para as belezas e potencialidades daquela região que envolve Castelo do Piauí, Juazeiro e Buriti dos Montes, o Canion Fest Poti também é comemorado pelo legado que deixa. A preparação para o evento implica uma série de investimentos que ficam como melhorias para a população.

“Vamos concluir a estrada de acesso ao Cânion. Além disso, tratamos também da pavimentação de três quilômetros de ruas e avenidas no município, para melhorar a mobilidade urbana”, anunciou Magno Soares.

Pra receber bem o turista, o governo investiu na recuperação da PI-115. Houve melhoramentos também na transmissão de energia.

Ascom