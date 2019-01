Encontro reunirá 400 jovens de dez estados brasileiros em Picos

A cidade de Picos, no interior do Piauí, será sede da segunda edição do “Encontro de jovens rurais do semiárido brasileiro”, que deverá reunir cerca de 400 jovens de comunidades atendidas por projetos apoiados pelo Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA), Banco Mundial, sociedade civil e movimentos ligados à juventude de dez estados do Brasil. O evento ocorrerá entre os dias 05 e 07 de abril e poderão participar jovens entre 15 e 32 anos. As inscrições iniciarão no próximo mês de fevereiro, e se estenderão até fim do mês de março.

Entre os destaques da programação, está uma palestra do sociólogo Leonardo Boff, além de oficinas e plenárias que abordarão temas como gênero e transgênero, mercado de trabalho, identidade cultural, agroecologia, ecogastronomia, meio ambiente, educomunicação e comunicação. Uma feira de talentos locais será realizada paralela à programação do Encontro, com a comercialização de produtos da culinária e artesanato de cada estado participante.

Para a abertura do evento, estão previstas as participações do governador do estado do Piauí, Wellington Dias, o diretor País para o Brasil do FIDA, Claus Reiner, o oficial de programas do FIDA para o Brasil, Leonardo Bichara, autoridades locais, e representantes de todas as entidades envolvidas na coordenação do evento, a exemplo do programa Semear Internacional.

“Será de extrema importância para o estado do Piauí e para o projeto Viva o Semiárido receberem estes jovens e proporcionar discussões e aprendizado que só um evento com este Encontro é capaz de trazer”, disse o coordenador do projeto Viva o Semiárido, Francisco das Chagas.

O evento é uma realização do FIDA, Programa Semear Internacional, Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA), Governo do Estado do Piauí, através da secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), Coordenadoria da Juventude do Piauí, Projeto Viva o Semiárido, Instituto Federal de Educação Tecnológica do Piauí (IFPI), além dos projetos apoiados pelo FIDA na Bahia (Pro-Semiárido), Ceará (Paulo Freire), Paraíba (Procase), Sergipe (Dom Távora) e Piauí (Viva o Semiárido) que estarão envolvidos na mobilização dos jovens. O projeto Dom Hélder Câmara, presente em vários estados, também faz parte desta equipe.

Todas as informações sobre como se inscrever, quantidade de vagas e mais detalhes da programação estarão disponíveis, em breve, no site do evento que será lançado na primeira quinzena de fevereiro. Em caso de dúvidas, os interessados poderão entrar em contato com a coordenação do Encontro através do e-mail [email protected]