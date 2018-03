Embrapa distribui manivas livres de doenças

A Embrapa Meio-Norte distribuiu manivas livres das principais doenças que atacam a cultura da mandioca para os agricultores de Marcolândia e Simões - PI. Maniva é a rama da mandioca, ou parte da rama, destinada ao plantio

De acordo José Câmara, analista de Transferência de Tecnologia da Embrapa Meio-Norte (Teresina-PI), um dos principais entraves na cadeia produtiva da mandioca diz respeito a pouca oferta de material para plantio, com comprovada qualidade genética e fitossanitária, principalmente após períodos prolongados de estiagem.

As manivas distribuídas eram da variedade Preta, a mais plantada na região. Cada agricultor recebeu 500 manivas, quantidade suficiente para plantar uma unidade demonstrativa (UD) com área de aproximadamente 300 m2. A contrapartida dos agricultores será a distribuição da mesma quantidade de manivas para pelo menos um colega no próximo ano.

Os agricultores foram selecionados pelos sindicatos dos trabalhadores rurais, escritórios do Emater-PI e Secretarias Municipais de Agricultura.

Antes de receberem as manivas, os 20 agricultores selecionados receberam um treinamento sobre como plantar o material e como evitar sua contaminação com as principais doenças. O treinamento foi realizado em parceria com as prefeituras, sindicatos de trabalhadores rurais e escritórios do Emater-PI de Simões e Marcolândia, além de associações e cooperativas de produtores rurais da região.

Ascom