Deputado quer discutir fechamento de fábrica de cimento em Fronteiras

O deputado estadual Warton Lacerda (PT) subiu à tribuna da Assembleia Legislativa do Piauí, nesta quarta-feira (22), para lamentar o fechamento, há dois anos, da fábrica de cimento Nassau, do grupo João Santos, na região do município de Fronteiras, no sul do Estado.

De acordo com o parlamentar, o fechamento da fábrica - que chegou a gerar mais de mil empregos diretos e indiretos na região e a produzir mais de 60 mil sacos de cimento por dia - representa um grande prejuízo para o Piauí.

“Estamos falando de mais de mil famílias totalmente prejudicadas com o fechamento dessa fábrica. Precisamos entender as causas desse triste acontecimento, pois nosso Estado necessita bastante de empregos e da presença de investimentos da iniciativa privada”, comenta.

O parlamentar afirmou, ainda, que irá solicitar a realização de uma audiência pública para discutir, com os demais deputados e as autoridades responsáveis, o fechamento da fábrica.