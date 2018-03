Chuvas dobram volume de água da Barragem de Bocaina

Segundo o Técnico de Barragens do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS, Francisco Alves, as chuvas registradas nos últimos dias dobraram o volume de água da Barragem de Bocaina, que nesse domingo (25) se encontra com 16 milhões de metros cúbicos.

Mesmo registrando aumento no volume de água, a situação do reservatório ainda é crítica. “O ideal seria acima de 50 milhões de metros cúbicos”, explicou o Técnico do DNOCs.

Francisco Alves afirma que a expectativa é que os meses de março de abril também sejam chuvosos e assim a barragem aumente ainda mais o volume de água.

“A partir de agora toda chuva que cair nas cabeceiras a água vai direto para barragem de Bocaina, assim a expectativa é que o açude receba um bom volume de água e que saia dessa situação crítica que se encontra”, disse.

O reservatório comporta 106 milhões de metros cúbicos de água.

Riachão Net