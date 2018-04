Cachoeira do Urubu: parque recebe reforma após liberação da passarela

Localizado há 180 km de Teresina, entre os municípios de Esperantina e Batalha, o Parque Ecológico Cachoeira do Urubu é uma das atrações mais conhecidas do Piauí. O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Turismo (Setur), recentemente realizou o processo licitatório para a revitalização do Parque.

As obras que teriam início no fim do mês de março, foram adiadas para o mês de abril, já que de acordo com a empresa responsável, o nível da água estaria elevado. “Fomos comunicados que a obra seria adiada mais uns dias, devido às fortes chuvas no Estado, o nível do rio Longá subiu mais de 8 metros, chegando próximo a passarela e comprometendo o planejamento. Mas a obra será realizada e, para alegria dos piauienses, continuará sendo um dos nossos maiores atrativos”, ressalta o atual Secretário de Estado do Turismo, Bruno Correia Lima, acrescentando ainda que em parceria com a Coordenadoria de Comunicação (Ccom), será lançado em breve, um guia destacando as principais cachoeiras no Piauí.

O Parque Ecológico Cachoeira do Urubu foi inaugurado em 1993 e atualmente sua estrutura é composta por restaurantes, banheiros, quadras para uso esportivo e passarela de ligação ao município de Batalha. Nesse primeiro semestre do ano, o fluxo de turistas no local aumenta ainda mais por conta das chuvas que deixa a beleza do Rio Longá com sua queda d’água exuberante.

Com a revitalização do Parque que terá início nessa última semana de abril, o local deve receber melhorias em toda parte estrutural que envolve alvenaria, laje de forro, cobertura, instalações elétrica, hidráulica, sanitárias, telefonia e rede móvel, além de esquadrias, revestimentos, pisos, vidros e pintura.