Apicultores recebem R$ 600 mil da Conab para formação de estoque

Projetos aprovados por meio do PAA contemplam produtores de alimentos orgânicos, o que deverá agregar valor à produção e sustentar preços do produto no mercado

Duas organizações do semiárido piauiense que produzem mel de abelhas orgânico foram contempladas com cerca de R$ 300 mil cada, por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), na modalidade de apoio à Formação de Estoque, operacionalizado pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), em parceria com a Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário (Sead).

A ação beneficia aproximadamente 1.100 apicultores dos municípios de Picos e Simplício Mendes, vinculados à Cooperativa Mista dos Apicultores (Comapi) e a Central de Cooperativas Apícolas do Semiárido Brasileiro (Casa Apis), formada por quatro cooperativas. Cada organização contemplada estocará 20.107 kg de mel, ao preço de R$ 14,92 o quilo, pelo prazo de doze meses.

Nessa modalidade, o PAA tem como objetivo apoiar financeiramente a constituição de estoques de alimentos por organizações da agricultura familiar, visando agregar valor à produção e sustentar os preços. Posteriormente, esses alimentos serão destinados aos estoques públicos ou comercializados pela organização de agricultores para devolução dos recursos financeiros ao Poder Público.

Ascom