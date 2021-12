Workshop “Estudante em Pauta” da OAB Piauí debate temas atuais para acadêmicos de Direito

A OAB Piauí realizou o Workshop “Estudante em Pauta”, em formato presencial e online, nesta terça-feira (07). Durante a capacitação, os palestrantes abordaram temas pertinentes aos acadêmicos de Direito, como a apresentação da OAB e das prerrogativas do estagiário.



Dando início ao evento, o Presidente da Comissão OAB na Universidade da OAB Piauí, Rafael Cortez, palestrou sobre “Estágio Visita”. Rafael Cortez destacou ainda a importância do Workshop para a carreira jurídica.

“A programação desta iniciativa foi pensada para levar temas relevantes e atuais do mundo jurídico. Queremos, com isso, disseminar os mais pertinentes conhecimentos específicos das áreas, por meio de renomados palestrantes. Nosso objetivo foi alcançado com sucesso e todo o evento também pode ser acompanhado pelo nosso canal oficial da ESA Piauí no Youtube”, frisou.

Em seguida, os participantes acompanharam o bate-papo “A realidade do curso de Direito”. A temática foi conduzida pelos Advogados(as) Geofre Saraiva, Allex Castro e Clarissa Araújo. Em seguida, foi a vez do Diretor de Pesquisa e Pós-Graduação, Alexandre Augusto, que abordou sobre “Como planejar o TCC”.

Sobre o Exame de Ordem da OAB, a Advogada e ministrante do Workshop, Andressa Teixeira, palestrou sobre o tema “Desvendando o Exame de Ordem”. “Nunca consegui um Estágio. Onde está o problema?”, ministrado pela Advogada Cândida Jorgiana e “Guia de Carreira Jurídica”, conduzida pela Advogada Letícia Napoleão foram as palestras que finalizaram a programação do evento.

Os participantes inscritos no evento serão certificados pela Escola Superior em 5 horas/aula. O evento foi realizado em parceria com a Comissão de Estágio e Exame de Ordem, Comissão do Jovem Advogado, Comissão do Advogado Professor, Comissão de Ensino Jurídico, Núcleo de Apoio à Advocacia (NAAD) e o Conselho Estadual do Jovem Advogado (CEJA).

