Votação encerrada: Comissão Eleitoral da OAB Piauí dará início à apuração dos votos

A votação para eleger o próximo representante da OAB Piauí para o triênio 2022/2024 está oficialmente encerrada. A apuração dos votos começa em instantes, no Auditório da OAB Piauí, com a presença da Comissão Eleitoral e dos representantes das três chapas que disputam as eleições.

Durante o pleito eleitoral, foram usadas 62 urnas eletrônicas, sendo 43 urnas de seção e 19 de contingência. A votação ocorreu na sede da Seccional Piauí e nas sede das 15 Subseções da OAB pelo estado do Piauí.

A apuração dos votos será transmitida, em tempo real, por meio de um telão no estacionamento da Seccional. Os(as) Advogados(as) também poderão acompanhar a contagem dos votos no Instagram oficial da OAB Piauí.

Três chapas concorrem aos cargos da Diretoria do Conselho Seccional, de Conselheiros Seccionais, de Conselheiros Federais e da Diretoria da Caixa de Assistência dos Advogados. São elas: “OAB de Verdade”, encabeçada pelos candidatos Raimundo Júnior e Nayara Moraes; “Coragem para Mudar”, de Carlos Henrique e Nara Letícia Couto; e “Pra Seguir em Frente”, de Celso Barros Coelho Neto e Daniela Freitas.

Compartilhar no

OAB Piauí

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!