Um Natal de Presente: OAB Piauí realiza projeto para arredar alimentos e brinquedos

A OAB Piauí, em parceria com o Grupo Mãe do Belo Amor, realiza o projeto “Um Natal de Presente”, neste mês de dezembro. A ação tem como objetivo arrecadar cestas básicas e brinquedos para crianças em situação de vulnerabilidade social. O período de arrecadação segue até 18 de dezembro, na sede da Seccional, e todo material recolhido será entregue às famílias do Loteamento Porto Alegre III, localizado na zona Sul de Teresina.

De acordo com o Presidente da OAB Piauí, Celso Barros Coelho Neto, o objetivo da iniciativa é proporcionar dignidade aos que mais precisam. “Vamos incentivar a doação e ver a união da Casa da Cidadania em prol dessa causa. Vivemos, ainda, um dos momentos mais difíceis da nossa história e podemos minimizar a realidade de algumas famílias através do simples ato de doar”, destacou o Presidente.

O Advogado e coordenador do Grupo Mãe do Belo Amor, José Alberto Júnior, explica que 70 famílias devem ser beneficiadas com a arrecadação. “Vamos realizar mais um Natal cheio de esperança, renovação e amor na comunidade do Porto Alegre III. As cestas e os brinquedos serão entregues no dia 19 de dezembro, a partir das 8h, na comunidade”, disse.

A Presidente da Comissão de Promoção à Cidadania, Justina Vale, ressaltou a importância do projeto e do envolvimento de todos. “A pandemia continua causando impacto, especialmente nas famílias que vivem em situação de vulnerabilidade, e podemos proporcionar um natal mais feliz a essa comunidade com as doações de todos”, frisou.

Para contribuir com o projeto, basta levar sua doação na sede da OAB Piauí, localizada na Rua Governador Tibério Nunes, S/N. O material pode ser entregue de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, na recepção.

