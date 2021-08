Subseção de Parnaíba é a primeira do país a ter um Posto do INSS para a Advocacia

Primeiro Posto de Atendimento exclusivo do INSS numa Subseção da OAB do Brasil! A Subseção de Parnaíba passa a contar, a partir desta terça-feira (03), com um Posto do INSS exclusivo para atendimentos da Advocacia. A solenidade de inauguração do espaço, que faz parte de um projeto de interiorização dos serviços da Ordem, aconteceu na Sede da Subseção e foi conduzida pelo Presidente da OAB Piauí, Celso Barros Coelho Neto.

Com a inauguração, Advocacia parnaibana terá atendimento exclusivo, de segunda-feira a sexta-feira, inicialmente, das 8h às 13h. Será possível ter acesso aos serviços básicos do INSS, tais como: emissão de senha, histórico de consignado e de créditos, cnis, implantação de benefícios, dentre outros.

Durante o evento, o Presidente Celso Barros Coelho Neto afirmou que a abertura de mais um posto do INSS com a OAB é fundamental para suprir as necessidades da Advocacia na região Norte do Estado. “Parnaíba é a nossa segunda maior Subseção, com cerca de 850 Advogados(as). Por isso, a prestação dos serviços do INSS é uma grande conquista para o exercício profissional da Advocacia Previdenciária”, declarou.

Nara Letícia Aragão Couto, Secretária-Geral Adjunta e Corregedora-Geral da OAB Piauí, destacou que a instalação de novas salas nas Subseções é resultado de um trabalho árduo e de muito diálogo. “Temos a missão de atuar em favor dos Advogados(as) para sempre proteger suas prerrogativas. Somos instrumentos para levar essas demandas e alcançar melhorias para o trabalho dos profissionais da Advocacia, que já é muito difícil”, pontuou.

Também presente na solenidade, o Diretor-Tesoureiro da OAB Piauí, Einstein Sepúlveda, ressaltou o trabalho da Seccional e da Comissão em prol da Advocacia Previdenciária de todo o Estado. “Com empenho e muito trabalho é possível entender o que o Advogado(a) militante da área previdenciária necessita para trazer benefícios como esse. Este trabalho coletivo alcança toda uma classe de Norte a Sul do Piauí. Seguimos firmes atuando em prol da Advocacia”, afirmou.

Celebrando a inauguração do Posto, a Presidente da Comissão de Direito Previdenciário, Raylena Alencar, destacou que os serviços prestados à Advocacia serão ainda mais efetivos. “O número de ações cresceu com a pandemia de Covid-19 e a quantidade de Advogados(as) Previdenciários também aumentou em todo o Brasil. Esse projeto veio para alcançar essa demanda, em um momento que passamos por muitas dificuldades na Advocacia”, frisou.

Para Chico Couto, Conselheiro Federal da OAB pelo Piauí e Presidente da Comissão Nacional de Direito Previdenciário, a abertura do Posto de atendimento exclusivo do INSS em Parnaíba dará agilidade à Advocacia local e aos seus jurisdicionados. “A instalação deste espaço é o resultado prático do exercício de gestão e doação à instituição Ordem dos Advogados do Brasil. A sala dará uma resolutividade nas demandas da Advocacia que tem seus segurados necessitados com as demandas frente às agências do INSS”, destacou.

O Presidente da Subseção, Laércio Nascimento, ressaltou que a instalação da sala é uma conquista histórica e um instrumento de trabalho importante para a classe que atua em Parnaíba. “Estamos inaugurando um instrumento de valorização da Advocacia parnaibana contra os atravessadores que existem no INSS, contra todo o sistema de precarização da Advocacia Previdenciária”, disse.

O Gerente Executivo do INSS, Leandro Soares Sampaio, afirmou que a ampliação do atendimento à Advocacia na cidade de Parnaíba trará um maior conforto para os Advogados (as) que atuam na cidade. “A instalação deste posto só vem a privilegiar a categoria, trazendo melhoria no atendimento e uma qualificação do serviço prestado”, finalizou o Gerente.

A solenidade de inauguração foi prestigiada ainda pela Diretoria da Subseção de Parnaíba, Rafael Alexandro Azevedo (Secretário-Geral) e Marcella Araújo (Diretora-Tesoureira); pelo o Ouvidor-Geral Adjunto da OAB Piauí, Rodrigo Vidal; além de Conselheiros Seccionais, Presidentes de Comissões Temáticas, Advogados e Advogadas que militam na região.

