Setembro Amarelo: OAB Piauí inicia ações de prevenção ao suicídio

A partir desta quinta-feira (02), a fachada da OAB Piauí receberá iluminação especial em alusão à campanha Setembro Amarelo. Durante todo o mês, serão realizadas ações na Seccional para conscientizar os colaboradores, Advogados(as) e a população sobre a realidade do suicídio no Brasil e no mundo. A programação foi iniciada com ação voltada para os funcionários da Sede.

Os dados do relatório Suicide Worldwide in 2019, publicado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 2019, revelaram que, naquele ano, mais de 700 mil pessoas morreram por suicídio, o que representa uma a cada 100 mortes. No Brasil, são aproximadamente 13 mil pessoas por ano.

Para o Presidente da OAB Piauí, Celso Barros Coelho Neto, as ações de prevenção ao suicídio ganham mais destaque no Setembro Amarelo, mas merecem ser discutidas durante o ano todo. “A prevenção ao suicídio deve ser um compromisso de todos os cidadão e em todos os dias, porque estamos falando de uma ameaça à vida. Os índices são assustadores e foram ainda mais alarmantes durante a pandemia, o que nos mostram o quanto precisamos cuidar uns dos outros”, frisou.

Durante a ação com os colaboradores da Seccional, a Presidente da Comissão de Promoção da Cidadania, Justina Vale, ressaltou que é preciso discutir sobre o suicídio para prevenir e reduzir estes números.

“Teresina é uma das capitais do país com o maior número de suicídios. Para o Setembro Amarelo, a melhor forma de se evitar um suicídio é através de diálogos e discussões que abordem o problema. Dessa forma, a OAB está iniciando uma programação que visa à valorização da vida, com palestras educativas, rodas de conversas, blitz e muito mais”, elencou.

Também participaram da ação com os funcionários da OAB Piauí, o Vice-Presidente da CPC, Tiago Carvalho Moreira, o Secretário Adjunto da CPC, Darlan da Rocha Martins, e a membro Tatiane Verusca.

Campanha Setembro Amarelo

Pelo oitavo ano consecutivo, a Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP) promove, em parceria com o Conselho Federal de Medicina (CFM), a campanha Setembro Amarelo, cujo tema este ano é “Agir salva vidas”. A ação foi iniciada no Brasil em 2014 e visa a reduzir os índices de suicídio. A iniciativa se estende por todo o mês de setembro, tendo como data principal o dia 10 deste mês, quando se comemora o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio.

