Sede própria da OAB Piripiri é inaugurada com modernas instalações e ampla estrutura

A Advocacia de Piripiri e região celebrou, nessa terça-feira (14), a inauguração da Sede própria da Subseção da OAB Piauí no município. As novas instalações, distribuídas em mais de 671m², foram entregues pelas Diretorias da Seccional e da Subseção, em cerimônia realizada de forma presencial, cumprindo os protocolos de segurança sanitária recomendados pelos órgãos de saúde no combate à Covid-19.

Com grande emoção, os Advogados e Advogadas da região comemoraram o amplo espaço e a estrutura moderna, que conta com recepção, Auditório, OAB Office, Sala da Presidência, do Conselho, da Diretoria, da CAAPI, área de convivência, depósito, copa e estacionamento. A sede possui ainda novos computadores, impressoras, scanners, condicionadores de ar e todo o material necessário para o suporte do dia a dia do trabalho.

Para o Presidente da OAB Piauí, Celso Barros Coelho Neto, a nova sede representa a concretização de mais um compromisso firmado com a classe, mesmo diante de um momento difícil em virtude da pandemia. “Hoje é um dia muito importante para mim, enquanto Presidente da OAB Piauí, porque sei que esta noite memorável ficará na retina de cada um de nós que estamos aqui, por isso é história que estamos construindo em conjunto com a Advocacia de Piripiri”, disse.

O Presidente da Subseção de Piripiri, Manoel Inácio Vieira de Sá, comemorou a entrega da Sede própria, que vai beneficiar Advogados(as) do município e cidades vizinhas. “Em nome dos Advogados e Advogadas da região, agradeço ao Presidente Celso por ter viabilizado essa belíssima obra, mesmo neste momento de crise sanitária. Hoje, estamos entregando para a Advocacia uma sede funcional, arrojada e moderna. E, como o ser humano é um sonhador, agora que conquistamos essa sede, passaremos a sonhar e trabalhar para construir o nosso clube”, declarou.

Também presente no evento, o Diretor-Tesoureiro da Seccional, Einstein Sepúlveda, ressaltou os anseios da Advocacia de Piripiri por uma Sede maior e mais adequada para o exercício profissional e atendimento à população. “Esta é a casa da cidadania, a casa de fomento da nossa profissão, onde os Jovens Advogados (as) vão entrar, recém saídos das faculdades, e encontrar abrigo. Onde tiver um Advogado(a), em qualquer um dos 224 municípios do Piauí, a OAB deve estar. Desejo muito sucesso a todos que passarão por estas portas”, afirmou.

Presente à inauguração, Jove Oliveira, Prefeita de Piripiri, pontuou que a nova Sede da OAB na cidade é motivo de festa para todos os piripirienses. “Este é um momento único na vida de vocês e na minha. Espero que aqui seja uma casa de luta e de alegria. Que esta Casa da Cidadania possa promover cada vez mais a união e a justiça”, pontuou a Prefeita.

A cerimônia contou ainda com a presença do Conselheiro Federal pelo Rio de Janeiro, o piripiriense Eurico Teles. “Estamos acostumados a ver prédios grandes, mas com alguns andares vazios. Aqui no Piauí, os andares são preenchidos por Advogados(as), voltados para trabalhar pela cidadania e pela Advocacia. Parabéns à Seccional por esta bela obra e também para os Advogados(as) da região por sua mais nova e bela casa”, disse Conselheiro Federal.

Ao final da solenidade de inauguração, o Presidente da OAB Piauí, Celso Barros Coelho Neto, entregou a carteira profissional da Jovem Advogada Nilla Grazyella Costa Silva.

A solenidade foi prestigiada pela Diretoria da Subseção de Piripiri, Hilziane Lima (Vice-Presidente), Francisco Santos (Secretário-Geral), Gilberto Escórcio (Secretário-Geral Adjunto) e Emmanuela Alves (Diretora-Tesoureira); pela Prefeita do município, Jôve Oliveira; pelo Presidente da Subseção de Barras, Carlos Augusto Júnior; pelo Ex-Presidente e Membro Honorário Vitalício da Subseção de Piripiri, Mauro Júnior; pelas Conselheiras Subseccionais, Renata Alves e Érica Regina Vieira; pelo Diretor-Tesoureiro da CAAPI, Josélio Oliveira; além de Conselheiros Federais e Seccionais, Presidentes de Comissões Temáticas, representantes da Nova ESA-PI e do Poder Público, além de Advogados(as) da região.

Compartilhar no

OAB Piauí

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!