Seccionais do Piauí e Maranhão inauguram Sala da OAB em Unidade Prisional de Timon

Mais dignidade para a Advocacia de Timon! Durante solenidade, realizada nessa quarta-feira (30), a Advocacia de Timon foi contemplada com a entrega da Sala da OAB “Iglésia Alves da Costa e Sousa”, localizada na Unidade Prisional de Ressocialização – UPR de Timon – MA. A Sala está equipada com computador, impressora, mesa, cadeiras, condicionador de ar e todo o material de apoio aos Advogados(as) da região.

Representando a diretoria da OAB Piauí durante a inauguração, o Diretor-Tesoureiro da Seccional, Einstein Sepúlveda, ressaltou o valor do espaço para os Advogados e Advogadas de Timon, sobretudo, a importância da parceria entre as Seccionais do Piauí e Maranhão.

“Fico muito feliz por essa parceria com a OAB Maranhão, a exemplo das Pós-Graduações gratuitas* que foram estendidas para todos os Advogados e Advogadas do Maranhão que estivessem com a anuidade em dia, essa é mais uma iniciativa que envolvem as duas regiões. Precisamos da vontade e da ação para que as coisas possam acontecer. Esse lugar, que antes era tão precário, hoje está todo equipado. Isso é uma evolução, uma promoção ao bem estar dos colegas Advogados (as) que merecem, dentro desse espaço prisional, serem tratados com dignidade e respeito”, afirmou.

A solenidade foi conduzida pela Presidente da Subseção da OAB de Timon, Fernanda Castro, que agradeceu o apoio dado pelas OABs do Piauí e Maranhão, prestando solidariedade aos familiares do homenageado. “Agradeço a todos que colaboraram para a concretização dessa sala que trará mais dignidade para a Advocacia que atua em Timon e região. Chegamos até aqui por uma soma de esforços e, neste momento, temos a alegria de inaugurar o espaço que era tão necessário e aguardado por todos nós. Aproveito também o momento para agradecer a presença dos familiares do Advogado Iglésia Alves da Costa e Sousa, um colega tão querido por todos nós”, afirmou.

Em sua fala, o Diretor-Tesoureiro da OAB Maranhão, Kaio Saraiva, destacou o compromisso da Seccional e a importância da parceria com a OAB Piauí. “Deixo aqui meu agradecimento ao Presidente da OAB Piauí, Celso Barros Coelho Neto, em nome do Diretor-Tesoureiro, Einstein Sepúlveda. Mesmo nesses tempos difíceis, continuamos cumprindo o compromisso que assumimos com a Advocacia. A Advocacia deve sentir valorizada e respeitada em seu ambiente de trabalho, e essa sala representa não só estrutura ou investimento, mas representa que a OAB Piauí e Maranhão estão em cada canto de seus estados e ao lado da Advocacia”, garantiu.

A esposa Joelma Sousa e as filhas do homenageado, Kailany Sousa e Keliany Sousa, falaram da trajetória profissional do Advogado e de sua vida, destacando o quanto Iglésia Alves ajudava nas causas das pessoas que mais necessitavam.

O momento foi prestigiado ainda pelos Diretores da Subseção da OAB de Timon, Rafael Milhomem (Vice-Presidente) e Saraesse Lima (Tesoureira); os Conselheiros Seccionais da OAB MA Assis Filho e Amanda Waquim; pela Presidente da Comissão Jovem Advocacia, Patrícia Santos; a Vice-Presidente CEADE e membro Comissão Mulher da OAB de Timon, Kennia Caldas; o Diretor da Penitenciária, Dourado; a irmã do homenageado, Maria do Socorro; além da Presidente do Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde, Alberina da Silva, e demais Advogados e Advogadas da região.

