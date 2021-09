São Raimundo Nonato recebe nova Sede da Subseção

Nesta sexta-feira (27), a Advocacia de São Raimundo Nonato e região foi contemplada com a inauguração da nova sede da Subseção da OAB, que tem como homenageado o Advogado Valdivino Oliveira da Costa. O momento histórico foi conduzido pelo Presidente da OAB Piauí, Celso Barros Coelho Neto, e contou com a presença dos demais diretores da Seccional Piauí, representantes do Poder Público, Advogados e Advogadas que militam na região.

Com cerca de 150m², a nova Sede da Subseção de São Raimundo Nonato conta com recepção, sala da Diretoria, sala da CAAPI, OAB Office, cantina, sala de reunião, auditório e banheiros. Todos os espaços foram equipados com mobília nova: mesas e cadeiras para atendimento, computadores e impressoras, condicionadores de ar e materiais para escritório, para que a Advocacia local possa atender seus constituintes.

Reafirmando o compromisso de gestão para a Advocacia, o Presidente Celso Barros Coelho Neto agradeceu a presença de todos e frisou a importância de entregar uma ampla estrutura para os Advogados e Advogadas.

“Este prédio, assim como todas as intervenções estruturais que estamos fazendo, são de extrema importância. Um espaço novo e moderno, para reafirmarmos o valor das melhorias estruturais, dignificando a Advocacia piauiense, assim como fizemos e continuaremos fazendo em diversos municípios do nosso Piauí, nos próximos dias”, disse Celso Barros Neto.

O Presidente da Subseção da OAB de São Raimundo Nonato, James Amorim, agradeceu o empenho da Seccional em proporcionar mais dignidade para a Advocacia local. “É um momento histórico que coroa os 15 anos da nossa Subseção. A partir de agora, teremos instalações condignas com a grandeza da Advocacia da Subseção de São Raimundo Nonato. Resultado dos esforços capitaneados pelo Presidente Celso a nível Seccional e da nossa diretoria e equipe a nível Subseccional. Por fim, um marco para o engrandecimento da nossa advocacia”, enalteceu.

A Secretária-Geral Adjunta da OAB, Nara Letícia Aragão Couto, destacou a importância da nova sede para toda a região. “Essa inauguração representa o progresso, é o advogado(a) saber que não só que tem uma estrutura física que o representa, mas saber que a OAB está próxima e vigilante. Essa logomarca OAB representa muito e essa estrutura aqui está sendo entregue porque grandes homens e grandes mulheres trabalharam pra que isso acontecesse”, disse.

O Diretor-Tesoureiro da OAB Piauí, Einstein Sepúlveda, ressaltou as ações em prol da cultura Jurídica e reforçou a importância de zelar pela Advocacia. “Hoje é um dia de imensa alegria, pois estamos vendo a importância de uma sede nova revitalizada, tudo isso para que a nossa advocacia possa ser mais valorizada e respeitada. Esta advocacia combativa que queremos precisa de instrumentos para poder ficar mais forte ainda. Aqui, na casa da cidadania, nós vamos poder abrigar os nossos colegas advogados(as) em suas necessidades. Nosso último ato antes da pandemia foi aqui na cidade, onde lançamos a primeira pós-graduação da OAB na Subseção justamente porque acreditamos na força do conhecimento e na valorização dessa cidade”, destacou.

Também presente na solenidade, a Ouvidora-Geral da OAB Piauí, Élida Fabrícia Franklin, destacou a importância da inauguração. “Que em cada Advogado(a) esteja presente os maiores e basilares princípios que regem o exercício da nossa advocacia: a lealdade, a dignidade, a coragem, o respeito às instituições, a Democracia, a cultura jurídica. Que cada advogado(a) que passe por essas portas possa se sentir acolhido e abraçado tendo a certeza de que estar amparado em uma instituição forte”, pontuou.

Os Ex-Presidentes da Subseção de São Raimundo Nonato, Pedro Alcântara, Alexandre Cerqueira e Raimundo Aragão, destacaram a importância da nova sede para o fortalecimento da Advocacia.

Estiveram presentes ainda na solenidade, a Diretoria da Subseção de São Raimundo Nonato, Thiago Santana (Vice-Presidente), Yuri Pimentel (Secretário-Geral), Ricardo Araújo Filho (Secretário-Geral Adjunto), Marcos Menezes (Diretor-Tesoureiro); o Conselheiro Federal da OAB, Chico Couto; o Presidente da Comissão de Defesa das Prerrogativas dos Advogados, Marcus Nogueira; o Vereador da cidade, Luciano Macário; além de Conselheiros Seccionais, Presidentes de Comissões Temáticas, Advogados e Advogadas da região.

Compartilhar no

OAB Piauí

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!