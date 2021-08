Sala da OAB Piauí é inaugurada no Fórum de Itainópolis

A Advocacia de Itainópolis foi contemplada com a inauguração das novas instalações da Sala da OAB “Elísio Rodrigues de Araújo”, nesta sexta-feira (06). Os Advogados e Advogadas da cidade e região contam, agora, com uma sala mais ampla e moderna, localizada no Fórum da Cidade. A Sala é equipada com mesas e cadeiras para atendimento, computadores e impressoras, condicionadores de ar e materiais para escritório, para que a Advocacia local possa atender seus constituintes.

Durante a solenidade, o Presidente da OAB Piauí, Celso Barros Coelho Neto, destacou a importância das instalações e celebrou a nova conquista da Advocacia que milita na região. “É uma satisfação estarmos aqui entregando mais uma nova Sala da OAB no Piauí. É a verdadeira concretização de um sonho para a Justiça piauiense e para a cidade. Aqui, certamente, teremos um celeiro de produção da Justiça, com uma estrutura adequada para que os Advogados e Advogadas da região possam atuar de forma célere e efetiva”, pontuou.

Também presente no evento, o Diretor-Tesoureiro da Seccional, Einstein Sepúlveda, externou a alegria da OAB Piauí em entregar melhorias para que os Advogados(as) atuem com mais eficiência no interior. “Vamos auxiliar, através desse espaço, a sociedade de Itainópolis e os colegas Advogados e Advogadas, que há temos lutavam por esta demanda. Este espaço acolhe, sobretudo a Advocacia, em nome do primeiro Advogado desta terra, Elísio Rodrigues de Araújo, que com muito orgulho é o homenageado com esta sala de cidadania e dignidade” declarou.

O Vice-Presidente da Subseção de Picos, David Benevides, comemorou a instalação do novo espaço e parabenizou o empenho dos colegas Advogados(as) para a concretização desta ação. “Temos sempre que trabalhar para que este simbolismo se reflita em ações completas como essa de hoje, que beneficia toda a classe. Recebemos essa conquista com muita alegria” disse.

Os sobrinhos do homenageado, José Raimundo Leal Neto e Agnelo Rodrigues de Araújo, estiveram presentes na solenidade. José Raimundo falou sobre a trajetória de vida do seu tio e leu sua biografia ressaltando a trajetória de ética e profissionalismo . Agradecido com a homenagem feita pela OAB Piauí, Agnelo de Araújo, que é Subprocurador do Maranhão, relembrou com orgulho a história de vida do Advogado Elísio Rodrigues. “Esse é um momento de muita alegria. Inauguramos essa sala, que levará o nome de quem fez muito em prol da Justiça. Pessoas como Elísio Rodrigues de Araújo não podem ser esquecidas, porque passaram a vida participando de forma ativa da sociedade. Estamos muito sensibilizados, não só como familiares, mas como Itainopolenses”, concluiu.

Também integraram o momento solene os demais diretores da Subseção de Picos, Yara Moura (Secretária-Geral) e Thaysa Feitosa (Secretária-Geral Adjunta); o Presidente da Comissão de Defesa das Prerrogativas dos Advogados, Marcus Nogueira; o Ouvidor-Geral Adjunto da OAB Piauí, Rodrigo Vidal; o Editor Chefe da Revista Científica, Thiago Carcará, além de Representantes do Poder Público, Advogados(as), familiares e amigos do homenageado.

