Quinto Constitucional: Pleito eleitoral ocorre normalmente na OAB Piauí

A Sede da OAB Piauí e das demais 15 Subseções no Estado estão recebendo, ao longo deste sábado (06), a Advocacia piauiense, que escolherá os 12 candidatos à vaga de Desembargador(a) pelo Quinto Constitucional no Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. Até o momento, a votação acontece com normalidade, sem filas e respeitando a lisura do processo eleitoral.

“O pleito eleitoral vem ocorrendo normalmente. Nós, da Comissão Eleitoral, estamos acompanhando de perto as seções eleitorais e prestando todos os esclarecimentos necessários. Ainda temos aproximadamente seis horas de votação pela frente e conclamamos toda a Advocacia para exercer seu direito ao voto. Ao final da votação, daremos início à apuração e divulgaremos a lista oficial com os nomes dos 12 candidatos mais votados no Diário Eletrônico da OAB e no site institucional”, frisou o Presidente da Comissão Eleitoral, Antônio Wilson.

Estão sendo usadas 62 urnas eletrônicas na eleição, sendo 43 urnas de seção e 19 de contingência. Foram conferidos os dados e as fotos dos candidatos, os quais serão usados na parametrização pela Seção do Voto Informatizado do TRE-PI.

Mais de 10 mil Advogados(as) são esperados até o final da votação, às 18h30h, e todas as seções estão devidamente identificadas pelas iniciais de cada eleitor para facilitar o acesso às cabines de votação de maneira correta. A ação está sendo possível graças ao suporte técnico da OAB e dos colaboradores que prestam orientações aos profissionais da Advocacia.

