Quinto Constitucional: José Wilson é escolhido novo Desembargador do TJ-PI

Nesta terça-feira (14), o Governador do estado do Piauí, Wellington Dias, definiu o Advogado José Wilson Araújo como novo Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (TJ-PI). O novo integrante da Corte ocupará a vaga destinada ao Quinto Constitucional, preenchida por membros da Advocacia.

O Advogado integrava, com 18 votos, a Lista Tríplice definida pelo Tribunal de Justiça na última segunda-feira (13), ao lado dos Advogados Agrimar Rodrigues (15 votos) e Francisco Campelo Filho (10 votos).

O Presidente da OAB Piauí, Celso Barros Coelho Neto, parabenizou José Wilson e falou sobre a confiança no trabalho do novo representante. “José Wilson é um Advogado que está preparado para assumir o cargo. Ele foi legitimamente escolhido pela OAB, pelo Tribunal de Justiça e, agora, pelo Governador do estado. Certamente honrará as escolhas que levaram ao seu nome e será o representante da OAB Piauí no Poder Judiciário Estadual”, disse Celso Barros.

O Advogado José Wilson Araújo vai ocupar a vaga deixada pelo desembargador Luiz Gonzaga Brandão de Carvalho, que se aposentou no mês de outubro.

Processo Eleitoral

Na primeira fase, 18 Advogados(as) concorriam ao pleito, sendo eles: Marcelo Pio, José Gonzaga Carneiro, José Roger Gurgel Campos, José Wilson, Alexandre Pacheco, Maria do Amparo, Campelo Filho, Hildeth Evangelista, Agrimar Rodrigues, Juliano Leonel, Moacir Cesar Pena Junior, Reginaldo Miranda, Fábio Viana, Alessandro Lopes, Gerson Gonçalves Veloso, Laurentino de Paula, Cláudia Paranaguá e Martha Fernanda e Silva.

Dos 18 nomes, a Advocacia piauiense votou e definiu os 12 candidatos: José Wilson, Alessandro Lopes, Agrimar Rodrigues, Campelo Filho, Juliano Leonel, Fábio Viana, Hildeth Evangelista, José Gonzaga Carneiro, Claudia Paranaguá, Reginaldo Miranda, Maria do Amparo e Alexandre Pacheco.

Na segunda fase, os Conselheiros Seccionais da OAB Piauí votaram e escolheram seis dos 12 nomes para compor a Lista Sêxtupla: Alessandro Lopes (33 votos), Agrimar Rodrigues e José Wilson de Araújo (29 votos), Francisco Campelo Filho (24 votos), Reginaldo Miranda (23 votos) e Hildeth Leal Evangelista Nunes (21) para compor a Lista Sêxtupla.

Já na terceira fase, os Desembargadores do TJ-PI escolheram três dos seis nomes para formar a Lista Tríplice: José Wilson (18 votos), Agrimar Rodrigues (15 votos) e Campelo Filho (10 votos). Na quarta e última fase, os nomes dos três candidatos foram levados ao Governador do Piauí, que definiu o Advogado José Wilson Araújo como novo Desembargador do TJ-PI.

