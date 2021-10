Quinto Constitucional do TJ-PI: OAB Piauí realiza eleição no dia 06 de novembro

A Advocacia piauiense escolherá, no dia 06 de novembro, os 12 candidatos à vaga de Desembargador pelo Quinto Constitucional no Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. A eleição ocorrerá das 10h às 18h30 e serão realizadas presencialmente, por meio de votação em urna eletrônica. Ao todo, 18 candidatos disputam o pleito.

As eleições acontecerão, simultaneamente, na sede do Conselho Seccional, em Teresina, e nas Subseções da OAB Piauí em Água Branca, Barras, Bom Jesus, Campo Maior, Corrente, Esperantina, Floriano, Oeiras, Parnaíba, Picos, Piripiri, São João do Piauí, São Raimundo Nonato, Uruçuí e Valença. Foram informados os procedimentos iniciais e a organização da votação.

Nesta primeira etapa, estarão classificados os 12 candidatos que obtiverem o maior número dos votos. “Todos(as) os(as) Advogados(as) poderão participar da consulta direta, desde que estejam regularmente inscritos no Conselho Seccional até o dia 30 de setembro, e com suas obrigações estatutárias e financeiras regulares perante à OAB Piauí”, explica o Presidente da Comissão Eleitoral, Antônio Wilson.

Concluída a votação, a Comissão Eleitoral publicará, no Diário Eletrônico da OAB e no site institucional, o edital com a classificação, em ordem decrescente, dos 12 candidatos mais votados na consulta direta, bem como, convocará sessão específica do Conselho Pleno para proceder a formação da lista sêxtupla.

Na segunda fase do processo de escolha, os Conselheiros Seccionais irão votar e escolher seis nomes para a lista Sêxtupla. Já na terceira fase, os Desembargadores do TJ-PI escolherão três nomes para a lista tríplice. Por fim, o Governador do Estado, Wellington Dias, irá escolher qual dos três nomes será o novo Desembargador do Tribunal de Justiça.

Conferência de Urnas

Nessa quinta feira (27), a Comissão Eleitoral realizou, juntamente com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PI), a conferência das urnas eletrônicas que serão utilizadas nas eleições do Quinto Constitucional. Na ocasião, também foi realizado o treinamento dos colaboradores da Seccional Piauí sobre os procedimentos e organização para a votação, que está prevista para acontecer no dia 06 de novembro, das 10h às 18h.

Serão usadas 62 urnas eletrônicas na eleição, sendo 43 urnas de seção e 19 de contingência. Foram conferidos os dados e as fotos dos candidatos, os quais serão usados na parametrização pela Seção do Voto Informatizado do TRE-PI.

CONHEÇA OS CANDIDATOS E SEUS RESPECTIVOS NÚMEROS



