Primeira Sede da Subseção da OAB em Esperantina é inaugurada em noite histórica

Homenageando Cícero Medeiros Barros, a OAB Piauí inaugurou mais uma Sede da Subseção no Estado, nesta segunda-feira (13). A Advocacia de Esperantina e do território dos Cocais recebeu sua primeira Sede da Subseção no município, que conta com cerca de 254m². A solenidade seguiu os protocolos de segurança no combate à Covid-19 e foi conduzida pelo Presidente da Seccional, Celso Barros Coelho Neto.

Com espaço amplo e acessível, a nova Subseção conta com recepção, Sala da Diretoria, OAB Office, Sala da CAAPI, auditório, sala de atendimento, banheiros e copa. Além disso, a sede possui novos computadores, impressoras, scanners, condicionadores de ar e todo o material necessário para o suporte do dia a dia do trabalho.

Durante a solenidade, o Presidente da OAB Piauí, Celso Barros Coelho Neto, destacou a importância das instalações e celebrou a nova conquista da Advocacia que milita na região. “Esperamos que as Advogadas e Advogados tenham cada vez mais qualidade no seu dia a dia de trabalho. Essa inauguração é uma conquista para os piauienses, não só para os moradores de Esperantina. Nós que fazemos parte da OAB ficamos muito felizes a cada inauguração, desta vez, proporcionamos mais dignidade aos esperantinenses. Com isso, desejamos que os profissionais que aqui atuarem estejam cada vez mais comprometidos com a ética, a justiça e a cidadania”, destacou.

O Presidente da Subseção de Esperantina, Miguel Barros Filho, comemorou a instalação do novo espaço, parabenizou o empenho dos colegas Advogados(as) para a concretização da Sede e agradeceu a homenagem a Cícero Medeiros Barros. “Ele representa um exemplo para os profissionais da Advocacia. Cícero Medeiros Barros teve uma relevante atuação no município, foi um Advogado que revolucionou a Advocacia em toda a região de Cocais, por isso, fico muito grato à OAB Piauí por essa homenagem e por contribuir para o engrandecimento da Advocacia esperantinense ao inaugurar essa Subseção”, comemorou.

Também presente ao evento, o Diretor-Tesoureiro da Seccional, Einstein Sepúlveda, externou a alegria da OAB Piauí em entregar obras de infraestrutura para que os Advogados(as) atuem com mais eficiência no interior e aproveitou para destacar a importância da qualificação desses profissionais. “O conhecimento é intransferível, por isso, invistam cada vez mais na capacitação de vocês. Isso vai fortalecer o trabalho de cada um. E, aqui, nessa nova Subseção, é notório que os defensores da justiça poderão, sempre em prol do bem comum, exercer a profissão com mais qualidade e conforto”, afirmou.

