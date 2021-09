Presidente da Comissão de Segurança Pública e Direito Penal da OAB Piauí é empossado

O Presidente da OAB Piauí, Celso Barros Coelho Neto, empossou o Advogado Luiz Alberto Ferreira Júnior como Presidente da Comissão de Segurança Pública e Direito Penal da OAB Piauí, nesta quarta-feira (24). Seguindo os protocolos de segurança e saúde de combate à Covid-19, a solenidade ocorreu de forma presencial, na Sala da Presidência da OAB Piauí.

Na ocasião, Celso Barros Coelho Neto parabenizou o mais novo presidente e ressaltou que, como integrante das forças de segurança e até então Vice-Presidente da Comissão de Segurança Pública e Direito Penal, o Advogado desempenhará de forma grandiosa o cargo.

“Todos sabem que na OAB temos muitos desafios diários em todas as temáticas, desde meio ambiente até consumidor, e na área da segurança não é diferente. Com a ascensão do Advogado Luiz Alberto Ferreira Júnior na presidência temos condições de ter mais respostas para as demandas que chegam em meio a essa crise de segurança pública do Brasil e no Piauí. Com sua pujança, energia, proatividade e, principalmente, com sua autenticidade, temos condições de fazer muitos serviços em prol da Advocacia e de toda a sociedade”, disse.

Em seu discurso, o novo Presidente da Comissão agradeceu a oportunidade de presidir a Comissão e frisou que está comprometido com o trabalho na busca por melhorias para a área de Segurança Pública.

“Quero agradecer a confiança dada a mim pelo Presidente Celso Barros, sou um defensor ferrenho da segurança pública, porque por lá passei e continuo defendo-a com empenho. Me comprometo, como presidente, com os colegas e demais membros da Comissão e toda a Ordem, para que possamos desempenhar um papel que realmente seja do quilate da Comissão de Segurança Pública e Direito Penal da OAB Piauí”, concluiu.

Registrou-se ainda a presença dos membros da Comissão de Segurança Pública e Direito Penal, Angélica Coelho e Marcos Fernando. Também prestigiaram a solenidade: Leonardo Queiroz, Itallo Coutinho, Rafael Pinto, Alexandre Rodrigues, Alain Queiroz e Rian Morais.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!