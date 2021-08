Pós-Graduações gratuitas para a Advocacia do Piauí

Mais duas Pós-Graduações gratuitas on-line para a Advocacia. Desta vez, voltadas para a Advocacia Criminal, Trabalhista e Previdenciária. As pós são oferecidas por meio de convênio da OAB Piauí com a OAB Maranhão. As inscrições seguem até o dia 30 de agosto e podem ser realizadas no site da ESA-MA (http://www.oabma.org.br/esa) e da ESA-PI (http://www.oabpi.org.br/esapi/posgraduacao).

As vagas são ilimitadas e os participantes serão selecionados por meio de edital. A data de início das aulas está prevista para o dia 17 de setembro (Advocacia Criminal) e 24 de setembro (Advocacia Trabalhista e Previdenciária).

O Presidente da OAB Piauí, Celso Barros Coelho Neto, falou sobre a honra do estado ser pioneiro no Brasil com as Pós-Graduações gratuitas e do privilégio de inspirar outras Seccionais no fomento à educação. “Tivemos a participação de mais de 4 mil alunos nas Pós-Graduações gratuitas de Direito Penal e Processo Penal / Direito Constitucional e Direito Administrativo da ESA-PI, um projeto executado com qualidade de excelência. O modelo de educação foi expandido, para outros estados, levando cultura jurídica e capacitação para toda a Advocacia”, destacou.

O Diretor-Geral da ESA-Piauí, Aurélio Lobão, destaca a importância da iniciativa da OAB, inédita no Brasil, que vem inspirando tantas outras Seccionais. “Estamos fazendo essa parceria com o objetivo de oferecer tecnologia, experiências, de fomentar a cultura jurídica. Assim como fizemos por aqui, quando lançamos nosso edital, oferecendo as bolsas para nossos colegas maranhenses, agora, nossa Advocacia piauiense poderá usufruir das pós em duas importantes área do Direito”, disse.

“Mais uma parceria em prol da cultura jurídica porque acreditamos no poder do conhecimento. “As pós gratuitas, que oferecemos pela ESA-PI, foi um feito inédito e histórico que preparou os Advogados e Advogadas piauienses. Agora, temos mais uma parceria importante por acreditarmos na força da educação. Estamos irmanados pelo mesmo objetivo e a OAB-MA é mais uma parceria”, explicou o Diretor-Tesoureiro da OAB Piauí, Einstein Sepúlveda.

De acordo com o Presidente da OAB Maranhão, Thiago Diaz, quem for inscrito na OAB Piauí, em virtude de convênio firmado entre a ESA-MA e ESA-PI, poderá usufruir do benefício da isenção de 100% em uma das Pós-Graduações ofertadas, desde que preencha os requisitos do edital.

“Sempre ressaltamos que a qualificação da classe é um dos pilares da nossa gestão desde o início. Agora, Advogadas e Advogados do Maranhão e do Piauí que possuem interesse na área trabalhista, previdenciária e criminal terão a oportunidade de se aperfeiçoar de forma totalmente gratuita”, expressou Diaz.

