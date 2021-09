Passeio Ciclístico da OAB Piauí fecha mês da Advocacia com diversão e solidariedade

O Passeio Ciclístico Solidário da Advocacia encerrou com sucesso a programação do Mês da Advocacia, neste sábado (28). Realizado pela OAB Piauí, o evento teve como objetivo estimular a prática do ciclismo e a integração da classe, além do seu caráter beneficente. Os alimentos arrecadados, por meio das inscrições, serão doados para entidades do Piauí.

Advogados(as), familiares, colaboradores e demais inscritos percorreram 10km pelas ruas de Teresina. O percurso aconteceu pelas Avenidas Marechal, Frei Serafim e ainda a Rua Governador Tibério Nunes. Todo o trajeto foi acompanhado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Companhia Independente de Policiamento de Trânsito (CIPtran). Durante a rota, os ciclistas receberam suporte de carros de apoio, com água, frutas e álcool em gel.

Para o Presidente da OAB Piauí, Celso Barros Coelho Neto, o Passeio Ciclístico cumpriu seu objetivo promovendo um momento de integração entre os profissionais. “Só quero agradecer a todos os envolvidos, que nos ajudaram a fazer este evento grandioso, que fecha o Mês dos Advogados(as). Além de ser um encontro da Advocacia, também vamos beneficiar entidades do Piauí através da doação de cestas básicas com a arrecadação de alimentos das inscrições para o evento. Com o sucesso que foi, o Passeio Ciclístico Solidário da Advocacia entra para o calendário de eventos da OAB Piauí”, declarou o Presidente.

A Presidente da Comissão de Cultura e Eventos da OAB Piauí, Tatiana Medeiros, enalteceu todos os colaboradores e participantes pelo empenho na realização do evento. “Esse momento de lazer e integração foi importante para reunir a Advocacia. Precisamos estar unidos, porque a união faz a diferença. É uma grande satisfação estarmos todos aqui pedalando, cuidando da saúde e da vida”, disse.

Einstein Sepúlveda, Diretor-Tesoureiro da OAB Piauí, ressaltou a importância da Seccional incentivar a prática de atividades que contribuam com a saúde dos profissionais da Advocacia. “Foi um momento maravilhoso com nossos amigos Advogados(as), colaboradores e familiares. Pedalamos pelas ruas da cidade, aproveitamos para confraternizar e ainda vamos ajudar quem mais precisa”, frisou.”

O Advogado Raimundo Filho participou do Passeio com seu filho, Levi, e parabenizou a iniciativa da OAB Piauí em realizar um evento que proporcione bem-estar físico para os Advogados(as). “Nos dias de hoje se fala muito em mobilidade urbana, que muitas cidades não contemplam espaços para os ciclistas. Teresina tem algumas dessas áreas e precisamos usufruir delas. Esse evento foi um incentivo a mais”, destacou

A programação do Passeio também incluiu sorteio de 4 bicicletas da Houston Bike, patrocinadora do evento. Todos os participantes inscritos concorreram e os sorteados foram: Ravennya Oliveira Silveira Moreira, Thays Dayse do Nascimento Carvalho, Mirtes Raquel de Sousa e Antônio Ribeiro Barroso.

O Passeio Ciclístico Solidário da Advocacia é uma realização da OAB Piauí, por meio das Comissões de Promoção de Cidadania, Direito Desportivo, Cultura e Eventos e Direito do Trânsito. O evento também tem o apoio da Federação de Ciclismo do Piauí – FCP, da Confederação Brasileira de Ciclismo – CBC e da Faculdade Santo Agostinho.

