Palestra aborda a Saúde Mental de professores em contexto de pandemia

Em homenagem aos professores(as), a OAB Piauí realizou, nesta quinta-feira (16), palestra sobre “Doenças Psicológicas em Tempos de Pandemia e Valorização da Docência”. O evento, realizado de forma híbrida, teve o Psicólogo Cláudio Carvalho Luz como palestrante e foi mediado pelo Presidente da Comissão de Ensino Jurídico, Francisco Filho.

Saúde Mental de professores em contexto de pandemia, Agentes Estressores, Direito do Trabalho e Medicina do Trabalho foram alguns dos temas explanados durante a conversa. O Presidente da Comissão de Ensino Jurídico, Francisco Filho, destacou que o evento surgiu com objetivo de confraternizar com os profissionais da docência, para que pudessem dividir experiências vividas na profissão em período pandêmico.

“Nós passamos por dias difíceis neste período de pandemia, isolados. Por isso, é de suma importância o debate sobre a saúde desses profissionais, além do reconhecimento pelo trabalho muito bem realizado, apesar do aumento de demandas e exigências. É momento de refletir, comemorar os feitos e debater, com olhar mais agregador, sobre as doenças ocupacionais que podem surgir em meio a este grupo”, ressaltou Francisco Filho.

Em sua fala, o Psicólogo Cláudio Carvalho Luz, enfatizou que a Psicologia aponta muitos dados de que a saúde mental dos professores(as) têm sofrido grandes agravos. “Antes da pandemia, os professores já tinham problemas laborais, que são agentes estressores que propiciam ao surgimento de doenças mentais e transtornos psicológicos emocionais. No contexto da pandemia, isso se agravou mais ainda, em virtude da especificidade do trabalho on-line que eles tiveram que desenvolver”, explicou o especialista.

A iniciativa foi realizada pela Comissão de Educação Jurídica, em parceria com as Comissões do Advogado Professor e OAB na Universidade.

